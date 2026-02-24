Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pokémon卡︱加州大盜「閃電手」7分鐘擸500張 價值逾140萬

即時國際
更新時間：22:34 2026-02-24 HKT
發佈時間：22:34 2026-02-24 HKT

美國南加州安那罕市本周發生一宗入室盜竊案。警方表示，多名疑犯先闖入隔壁商鋪，再鑿穿共用牆壁進入收藏卡店，盜走價值約18萬美元（約140萬港元）的寶可夢（pokémon）卡牌，亞裔商家損失慘重。

據ABC7與KTLA報道，案件發生於上周二深夜至周三凌晨，當地一間名為Do-We Collectibles的商店。監視器畫面顯示，多名男子砸碎玻璃展示櫃，在不到10分鐘內盜走數百張卡牌。

相關新聞：超罕有pokémon卡全球僅39張 網拍破紀錄3100萬成交

警方指出，4名疑犯先強行闖入隔壁一間公司，再以大鐵鎚砸穿兩店共用的石膏板牆，進入收藏卡店行竊。

店主范維（Duy Pham，音譯）表示，事發時他在家中睡覺，手機警報提示有人入室盜竊。當打開閉路電視，看到有人從洞裡鑽出來，即時報警並趕往商店。

范維指，疑犯明顯鎖定目標，只專注於收藏卡。他估計竊賊在店內停留約5至7分鐘，洗劫所有展示櫃，盜走500多張卡片。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
7小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
6小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
11小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
18小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
9小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
01:16
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
社會
7小時前
六合彩︱800萬頭獎今晚攪珠 即睇十大幸運號碼
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧巴！
社會
2小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
《跳飛機》童星罕曝光滿面皺紋難辨認 曾年接240個通告 爆知名女星老公染性病
《跳飛機》童星罕曝光滿面皺紋難辨認 曾年接240個通告 爆知名女星老公染性病
影視圈
13小時前