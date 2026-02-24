Pokémon卡︱加州大盜「閃電手」7分鐘擸500張 價值逾140萬

美國南加州安那罕市本周發生一宗入室盜竊案。警方表示，多名疑犯先闖入隔壁商鋪，再鑿穿共用牆壁進入收藏卡店，盜走價值約18萬美元（約140萬港元）的寶可夢（pokémon）卡牌，亞裔商家損失慘重。

據ABC7與KTLA報道，案件發生於上周二深夜至周三凌晨，當地一間名為Do-We Collectibles的商店。監視器畫面顯示，多名男子砸碎玻璃展示櫃，在不到10分鐘內盜走數百張卡牌。

警方指出，4名疑犯先強行闖入隔壁一間公司，再以大鐵鎚砸穿兩店共用的石膏板牆，進入收藏卡店行竊。

店主范維（Duy Pham，音譯）表示，事發時他在家中睡覺，手機警報提示有人入室盜竊。當打開閉路電視，看到有人從洞裡鑽出來，即時報警並趕往商店。

范維指，疑犯明顯鎖定目標，只專注於收藏卡。他估計竊賊在店內停留約5至7分鐘，洗劫所有展示櫃，盜走500多張卡片。