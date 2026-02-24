Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普未簽署行政命令 新關稅生效稅率為10%

即時國際
更新時間：20:06 2026-02-24 HKT
發佈時間：20:06 2026-02-24 HKT

美國特朗普政府的關稅政策再遇變數。聯邦最高法院於20日裁定，總統特朗普無權以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為依據，實施全球性關稅。然而，在法院判決後，特朗普政府迅速「轉軚」，改為引用1974年的《貿易法》中一項備受爭議的條款，宣布自今日（24日）起，對全球進口商品徵收10%的關稅。

聯邦最高法院的9名大法官，是以6比3的票數，裁定特朗普無權動用IEEPA來實施其全球對等關稅措施。在抨擊大法官的裁決後，特朗普旋即改引1974年《貿易法》第122條，宣布對各國實施新的10%全球關稅。

雖然特朗普其後曾透過社交媒體，聲稱要將稅率上調至15%，但直至24日新關稅正式生效之際，他仍未簽署相關行政命令，因此今日生效的稅率仍為10%。

