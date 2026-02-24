菲律賓渡輪沉沒增至65人死 14人下落不明

菲律賓海岸警衛隊周二（24日）通報說，已完成對該國南部海域沉沒渡輪的水下搜尋工作。目前，事故已確認65人死亡、293人獲救，仍有14人失蹤。

通報指，自1月28日以來，水下搜尋工作出現重重困難，包括強勁暗流、淤泥嚴重導致能見度極低、水下障礙物密集以及船體結構不穩等。搜尋人員對沉船展開系統性排查，完成對甲板及機艙區域的全面檢查。

雖然整艘渡輪水下搜尋工作已告完成，潛水員仍將持續作業至2月26日，進行複檢，以確保不存在遺漏區域。

1月26日凌晨，一艘渡輪在菲律賓南部巴西蘭省附近海域沉沒，事發時該渡輪上共有372人。事發後，巴西蘭省省長哈塔曼表示，船上載有342名乘客和27名船員。涉事渡輪「Trisha Kerstin 3號」由棉蘭老島三寶顏市出發，前往蘇祿省霍洛島期間疑因技術故障，約凌晨1時50分在巴西蘭省附近海域沉沒。

菲律賓傳媒Brigada News報道，生還者憶述事發期間不少乘客正睡覺，船身突然傾側，有人困在船艙和冷氣房內未能逃生。