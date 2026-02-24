新加坡酒店「發」「春」對聯惹遐想 小紅書逾50萬瀏覽成熱話

恒生銀行早前在港鐵香港站一則新廣告口號「恒久．恒新」，市民後來發現以懶音及反轉讀法演繹，竟變成諧音粗口，成為城中熱話。近日，新加坡都發生類似事件，涉事酒店後來即時作出「補鑊」行動。

「發」「春」對聯引起網民熱烈討論。facebook@Ernest Chiang

酒店已換掉門口的春節對聯。facebook@Ernest Chiang

網上熱傳畫面所見，新加坡五星級酒店「QT Singapore」在門口貼出一對逾米的新春對聯，分別寫有「發」「春」，疑是發財和春節之間，選擇了首一個字。惟由於兩張對聯合起來成「發春」，即時引起網上熱話。

小紅書更有多達50萬人圍觀，未幾酒店方疑作出補救，將兩張對聯都寫成「發」字。