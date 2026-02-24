Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土耳其綁架案︱中國商人遭撕票 傳10跨海殺人同胞落網︱有片

更新時間：15:50 2026-02-24 HKT
發佈時間：15:50 2026-02-24 HKT

一名中國商人上月在土耳其遭綁架殺害，當地時間周一（23日），當地警方表示，10名涉案疑犯落網。

新京報報道，疑犯從伊斯坦堡機場開始跟蹤死者。 1月19日，王男與女性朋友用餐後準備上車離開，4名疑犯將其塞入另一輛車。

閉路電視拍下遇害商人的畫面。《新京報》
網傳遭害的王姓商人曾向多名同胞作出詐騙。
網傳遭害的王姓商人曾向多名同胞作出詐騙。

數日後，警方在田地發現王男的遺體，他的手腳和嘴都被膠帶捆綁，頭部遭重擊。

死者加密幣錢包被搶

女子被指與其他疑犯串通引誘王男，案發當日逃離土耳其，其他疑犯出境後國際刑警組織發出逮捕令，目前包括女子和9名男子在內的疑犯已被逮捕。

網上有傳案件的詳情，遭殺害的中國商為名叫王勇，今年38歲。消息指，王勇曾對多人作出竹詐騙，受害人專程來到土耳其伊斯坦布爾，通過一名女子得知王勇的位置，之後用鈍器將其擊打致死，後死者身上的加密貨幣錢包。案件中共有10名嫌疑人在中國被抓獲。

傳疑犯逃回內地被捕

1月24日，王勇的律師向伊斯坦布爾巴克爾柯伊區警察局提交了失蹤報案。調查過程中，警方對王勇所駕駛車輛的GPRS信號進行了分析，發現車輛最後出現在阿爾納武特柯伊 Baklalı Mahallesi的一處農田內。警方在該農田搜查時發現了鐵鍬和鏟子。經過進一步調查，最終在田地中發現了被掩埋的王勇屍體。
 

