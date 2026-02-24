Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果Mac Mini | 部分生產線將移回美國 由鴻海休斯敦廠製造

即時國際
更新時間：14:26 2026-02-24
發佈時間：14:26 2026-02-24

《華爾街日報》周一報道，美國蘋果公司將把Mac Mini桌上型電腦部分產線從亞洲轉移到美國，並由鴻海（富士康）位於德州休斯敦的廠房生產。報道指出，蘋果正在擴建休士敦廠區，以新增一座新的先進製造培訓中心。

這是蘋果在美國最新的投資案。去年8月。該公司向特朗普政府承諾未來4年將在美國投資6000億美元（4.68萬億港元）。

蘋果公司將把Mac Mini桌上型電腦部分產線從亞洲轉移到美國。蘋果官網
鴻海休斯敦廠將生產部分Mac Mini。鴻海圖片
蘋果已與鴻海合作，在休斯敦建立一條小型組裝產線。路透社
特朗普政府原本給予智能手機、電腦和其他電子產品豁免待遇，即這類產品不受美國對中國產品課徵進口關稅的影響。但去年5月，特朗普改變立場，並揚言要對蘋果的非美國製產品徵收25%進口關稅。

美生產線將逐步加大產能

蘋果營運總監薩比汗（Sabih Khan）向《華爾街日報》表示，Mac Mini桌機仍將繼續在亞洲生產，而隨著在美國的生產線逐步加大產能，鴻海這座廠房將滿足在地需求。

這座工廠有2棟主要建築物，薩比汗表示，其中一棟用於組裝蘋果的AI伺服器，另一棟目前是空曠倉庫，將改建為22萬平方呎的Mac Mini製造場地。

對Mac Mini前景更有信心

薩比汗說，蘋果對於Mac Mini的長期需求前景感到更有信心，此款電腦比Mac Pro更受歡迎。

蘋果已與鴻海合作，在休斯敦建立一條小型組裝產線，用於生產AI伺服器，每小時生產約10台伺服器。這些AI伺服器將被用於驅動蘋果未來將加入自家硬體產品的AI功能。

目前尚不清楚蘋果是否打算縮減亞洲工廠的生產規模，蘋果暫時未有評論。

蘋果大部分產品仍在亞洲生產

包括iPhone和iPad在內，蘋果大部分的產品仍然在亞洲生產，主要在中國生產，儘管近年來，該公司已將部分產線轉移到越南、泰國和印度。

分析指出，蘋果推動製造回流美國面臨現實限制，即使投入巨額資金，美國本土能承接的產能，短期內仍難與其全球供應鏈規模相比。業界普遍認為，蘋果的核心策略仍是供應鏈多元化，而非全面撤出亞洲。
 

