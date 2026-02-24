Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國冬奧冰球擊敗加拿大奪冠　白宮貼「白頭鷹襲加拿大雁」掀外交風波

即時國際
更新時間：12:55 2026-02-24 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-24 HKT

白宮近日在慶祝美國於冬季奧運男子冰球決賽擊敗加拿大後，發布一則帶有政治暗示的社交媒體貼文，引發加拿大輿論及學界批評。貼文使用一張「白頭鷹攻擊加拿大雁」的圖像，由於兩種動物分別象徵美國與加拿大，被外界解讀為以勝利延伸政治訊號。

體育勝負延燒到社交媒體

這則貼文也被視為回應前加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在2025年一場冰球賽事後的發言。當時加拿大擊敗美國後，杜魯多表示「你們無法奪走我們的國家，也無法奪走我們的運動。」，此時美國總統特朗普（Donald Trump）經常拋出「加拿大應成為美國第51州」的言論，引發加方反感。

加國政界人士雖未直接對白宮貼文作出回應，但學術界與媒體人士公開批評。英屬哥倫比亞大學政治學教授史都華．普雷斯特（Stewart Prest）留言稱「保持風度吧，美國。」記者大衛．萊德（David Rider）則指出，加拿大遊客赴美人數正在下降，並諷刺應該設立「計分板」統計美國因而流失的數十億加幣旅遊收入，且損失可能隨白宮及特朗普的炫耀而加速，甚至快過邊境州、佛州與拉斯維加斯等地的「回來吧，我們愛你們」招攬活動。

白宮近日在慶祝美國於冬季奧運男子冰球決賽擊敗加拿大後，發布一則帶有政治暗示的社交媒體貼文，引發加拿大輿論及學界批評。（X@The White House）
白宮近日在慶祝美國於冬季奧運男子冰球決賽擊敗加拿大後，發布一則帶有政治暗示的社交媒體貼文，引發加拿大輿論及學界批評。（X@The White House）
美國於冬季奧運男子冰球決賽擊敗加拿大。（美聯社）
美國於冬季奧運男子冰球決賽擊敗加拿大。（美聯社）

在美國於當地時間周日以2比1加時賽奪金後，特朗普在其「真相社交」（Truth Social）發文祝賀，稱讚美國隊贏得金牌並寫下「大獲全勝」，署名「總統唐納．特朗普」。

特朗普在其「真相社交」（Truth Social）發文祝賀，稱讚美國隊贏得金牌並寫下「大獲全勝」，署名「總統唐納．特朗普」。（X@ Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS）
特朗普在其「真相社交」（Truth Social）發文祝賀，稱讚美國隊贏得金牌並寫下「大獲全勝」，署名「總統唐納．特朗普」。（X@ Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS）

另一方面，加拿大總理卡尼（Mark Carney）則發文肯定代表團表現，表示加拿大隊帶回21面奧運獎牌，但加拿大人最難忘的是選手如何佩戴楓葉標誌——「充滿驕傲、勇氣和決心」。

