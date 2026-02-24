彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪

美國亞利桑那州爆發中獎彩票爭奪戰，連鎖便利店Circle K（OK）的經理得知店內有顧客下單印出卻未購買的彩票中了1280萬美元（9980萬港元）大獎，下班後把這張中大獎的彩票買走。OK總公司獲悉後，正式向法院提出訴訟，要求這筆意外之財應屬公司財產，要求法官判定獎金歸屬。

涉事OK便利店位於斯科茨代爾（Scottsdale），去年11月24日有顧客下單要85注The Pick彩票，每注1美元（約7,8港元），但在印出後，顧客只買了60注，還剩下25注留在櫃台上。

亞利桑那州有顧客棄買的彩票中了億元大奬。亞利桑那州彩票局

OK總公司旋即將彩票追回，並由總公司保管。法新社

顧客遺留25張未買彩票在店內

店經理高利札（Robert Gawlitza）翌日上班時，驚覺The Pick頭獎在店內開出，號碼分別為3、13、14、15、19、26，連忙翻找顧客遺下的彩票，果然有1張中了全部號碼。高利札並未向他人說明此事，而是等到下班後脫掉制服，以10美元（約78港元），向另一名店員買下包含中獎在內的彩票。然後，他在彩票背面簽了名，這是中獎者必須做的。

OK總公司管理層很快就查出The Pick大獎是被自家人買走，旋即將彩票追回，並由總公司保管，同時提出訴訟，要求法院確認彩票的所有權歸屬。亞利桑那州行政法規中有一項規定，如果顧客拒絕付款且彩票並未轉售，那麼彩票的所有權應該歸屬於零售商。

驚悉店經理買走彩票 總公司告上法庭

問題就出在這裡，因為從技術上講，高利札確實購買了這些彩票，所以它們算是被轉售了。所以OK在訴狀中引用了這項規定。要求法院澄清該規定在這種特殊情況下是否適用。

據了解，The Pick為亞利桑那州在州內發行的彩票，1280萬美元為歷來第4大、自2019年以來的最大獎，中獎者必須在開獎後的180天內，即今年5月23日前完成領獎。

