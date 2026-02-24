Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪

即時國際
更新時間：12:30 2026-02-24 HKT
發佈時間：12:30 2026-02-24 HKT

美國亞利桑那州爆發中獎彩票爭奪戰，連鎖便利店Circle K（OK）的經理得知店內有顧客下單印出卻未購買的彩票中了1280萬美元（9980萬港元）大獎，下班後把這張中大獎的彩票買走。OK總公司獲悉後，正式向法院提出訴訟，要求這筆意外之財應屬公司財產，要求法官判定獎金歸屬。

涉事OK便利店位於斯科茨代爾（Scottsdale），去年11月24日有顧客下單要85注The Pick彩票，每注1美元（約7,8港元），但在印出後，顧客只買了60注，還剩下25注留在櫃台上。

亞利桑那州有顧客棄買的彩票中了億元大奬。亞利桑那州彩票局
亞利桑那州有顧客棄買的彩票中了億元大奬。亞利桑那州彩票局
OK總公司旋即將彩票追回，並由總公司保管。法新社
OK總公司旋即將彩票追回，並由總公司保管。法新社

顧客遺留25張未買彩票在店內

店經理高利札（Robert Gawlitza）翌日上班時，驚覺The Pick頭獎在店內開出，號碼分別為3、13、14、15、19、26，連忙翻找顧客遺下的彩票，果然有1張中了全部號碼。高利札並未向他人說明此事，而是等到下班後脫掉制服，以10美元（約78港元），向另一名店員買下包含中獎在內的彩票。然後，他在彩票背面簽了名，這是中獎者必須做的。

OK總公司管理層很快就查出The Pick大獎是被自家人買走，旋即將彩票追回，並由總公司保管，同時提出訴訟，要求法院確認彩票的所有權歸屬。亞利桑那州行政法規中有一項規定，如果顧客拒絕付款且彩票並未轉售，那麼彩票的所有權應該歸屬於零售商。

驚悉店經理買走彩票 總公司告上法庭

問題就出在這裡，因為從技術上講，高利札確實購買了這些彩票，所以它們算是被轉售了。所以OK在訴狀中引用了這項規定。要求法院澄清該規定在這種特殊情況下是否適用。

據了解，The Pick為亞利桑那州在州內發行的彩票，1280萬美元為歷來第4大、自2019年以來的最大獎，中獎者必須在開獎後的180天內，即今年5月23日前完成領獎。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
18小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
7小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
18小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
4小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
22小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
17小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
4小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
5小時前