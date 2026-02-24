Anthropic指華競爭對手設假帳號 大規模竊取Claude模型數據

美國人工智能（AI）新創公司Anthropic指控，3家中國AI企業設立超過2萬4000個假帳號，使用其Claude模型，以協助自家系統追趕對手。

Anthropic在周一（23日）的網誌文章中指出，DeepSeek、Moonshot AI及MiniMax這3家中國公司，對Claude下達超過1600萬次指令，從Anthropic系統中吸取資訊，以訓練並改良自家產品。

去年DeepSeek首度引起AI愛好者關注。路透社

Moonshot創辦人之一楊植麟。LinkedIn

涉DeepSeek、Moonshot AI及MiniMax

Anthropic的競爭對手OpenAI早前也致函美國聯邦眾議員，指控DeepSeek使用被稱為「蒸餾」（distillation）的相同策略，來模仿OpenAI的產品。

Anthropic表示，蒸餾技術有其正當用途，例如企業可用以打造自家產品的縮小版，但也能被用來「以極少的時間與成本」打造具競爭力的產品。

被指利用蒸餾活動

各家公司的蒸餾活動規模不一。Anthropic指出，DeepSeek與Claude進行15萬次互動，而Moonshot與MiniMax則分別超過340萬次及1300萬次。

DeepSeek、Moonshot與MiniMax的代表暫時未有回應。

包括Moonshot與MiniMax在內的多家中國企業，近期發布最新AI模型，其中許多具備強化的推理與程式碼編寫能力。DeepSeek也正準備於近期推出其次世代模型。

去年DeepSeek首度引起AI愛好者關注時，曾引發外界擔憂，認為中國即使無法取得最強大的AI晶片，也可能迅速趕上美國AI企業。AI觀察家當時便推測，DeepSeek可能使用蒸餾技術。

引發美國安疑慮

在去年9月更新的研究論文中，DeepSeek表示，在其旗艦V3模型預訓練的後期階段，僅使用一般的網頁與電子書，並未納入任何合成數據（synthetic data）。然而，該公司表示部分網頁包含大量由OpenAI模型生成的答案。

DeepSeek聲稱，其基礎模型可能是透過吸取這類網頁，間接從其他強大模型中獲取知識。Moonshot在去年7月的一份技術報告中表示，使用合成數據來訓練其Kimi K2模型。

Anthropic強調，中國開發者的這些活動，引發美國的國家安全疑慮，「蒸餾美國模型的外國實驗室，隨後能將這些未受保護的能力，輸入至軍事、情報與監控系統中」。