俄烏戰爭4周年｜世銀等估算　烏克蘭重建需約5580億美元

俄烏戰爭在2月24日踏入4周年之際，世界銀行（World Bank）、烏克蘭政府、聯合國與歐盟委員會（European Commission），發布聯合報告指出，烏克蘭若要從俄羅斯入侵造成的廣泛破壞中恢復與重建，未來10年所需經費估計高達約5580億美元，幾乎相當於烏克蘭2025年國內生產總值（GDP）近3倍。報告又稱，最新估算較去年再上修約12%。

能源、交通與住宅成為重建三大黑洞

報告指出，俄軍攻勢重創烏克蘭經濟與民生基礎，許多城鎮受損嚴重並造成數百萬人流離失所；其中，交通運輸部門重建成本最高，約960億美元，其次為能源與住宅部門，各約900億美元。另因戰區遺留大量未爆彈與地雷，清除瓦礫與「爆炸物危害管理」（含掃雷）費用估需280億美元。報告提到，烏克蘭超過七分之一住宅在戰爭中遭破壞或摧毀。

聯合報告說明，相關估算是根據截至2025年12月31日的損失評估計算；而在此之後，俄羅斯對烏克蘭電網的攻擊仍繼續加劇，包括大量導彈及無人機打擊，甚至徹底摧毀部分發電設施，使修復與供電穩定面臨更大壓力。法新社亦指出，俄方去年冬季對烏克蘭能源基礎設施發動毀滅性攻擊，曾造成數百萬人停電。

首都基輔重建估需逾150億美元

在地區分布上，報告稱前線地區的頓涅茨克（Donetsk）與哈爾科夫（Kharkiv），所需重建資金最多；首都基輔（Kyiv）重建需求則估計超過150億美元。

另一方面，雖然西方盟友自2022年2月俄羅斯全面入侵以來已提供大量支援，德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）資料顯示，相關財務、軍事與人道援助合計已逾4000億美元；但基輔方面將大部分資金用於戰事支出與維持經濟基本運轉。歐盟今年1月亦表示，計畫提供約1060億美元貸款，主要用以支應烏克蘭軍事開支，其餘用於一般預算。