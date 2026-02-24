美指華秘密核試並擴充核武庫 中國裁軍大使斥毫無事實依據

美國軍備控制與防擴散助理國務卿耶奧周一（23日）在日內瓦舉行的裁軍談判會議上，指控中國大幅擴充核武庫，並重申北京曾秘密進行核試，敦促中國應該加入未來的軍備管制條約。中國裁軍大使沈健強調，中方堅定支持《全面禁止核試驗條約》宗旨和目標，堅決否認美國毫無根據的指控，並猛烈抨擊「某些國家持續歪曲和抹黑中國核政策」。中方並堅稱北京不會「與任何國家進行任何核軍備競賽」，美國指責中國開展核爆炸試驗，毫無事實依據，是為自身重啟核試驗編造藉口。

籲北京加入新軍控協議

美方表示，新戰略武器裁減條約已於本月5日到期，為達成一項「更好協議」鋪路，且應將中國納入其中。新戰略武器裁減條約是美俄最後一項戰略核武限制協定，外界擔憂條約失效，恐引發全球加速核武競賽。

美國指控中國大幅擴充核武庫。路透社

美指中國擁有足以製造超過1000枚核彈頭所需的核裂變材料。中新社

中國裁軍大使沈健否認美國指控。法新社

沈健在日內瓦裁軍談判會議上發言，闡述中方關於當前國際安全與軍控熱點問題立場。法新社

耶奧指出，新戰略武器裁減條約存在嚴重缺陷，「未將中國前所未見、刻意、迅速且不透明的核武擴張納入考量」。

他說：「儘管北京堅稱事實並非如此，但中國在不受限制、缺乏透明度、且未說明意圖或最終目標的情況下，刻意大幅擴充核武庫。我們認為中國可能在未來4到5年內達到同等水準。」但他未進一步說明「同等」的具體含義為何。

美指華可製造逾1000枚核彈頭

據諾貝爾和平獎獲獎組織「國際廢除核武運動」（ICAN）統計，俄羅斯與美國各自擁有超過5000枚核彈。而新戰略武器裁減條約在到期前，將美俄雙方部署核彈頭數量限制在各1550枚。

華府指控俄羅斯已突破此上限，而中國正迅速接近這個數字。

耶奧說：「北京正朝著在2030年前，擁有足以製造超過1000枚核彈頭所需的核裂變材料方向邁進。」

中方反駁稱：「中國的核武庫與擁有最大核武庫的國家不在一個量級，要求中國參與所謂的三邊會談，既不公平，也不合理，更不切實際。」

中方斥美為重啟核試編造藉口

中國裁軍大使沈健沈健表示，面臨複雜嚴峻的國際安全形勢，中國秉持公正、合作、平衡、有效的軍控理念，致力於增進國際安全合作，完善全球安全治理。核軍控是維護全球戰略穩定的重要保證。國際社會應秉持公正合理、理性務實的核裁軍理念，堅持政治外交解決核不擴散問題，遵守國際法治，重振多邊軍控裁軍機制。

沈健強調，中國堅定支持《全面禁止核試驗條約》宗旨和目標。美國指責中國開展核爆炸試驗，毫無事實依據，是為自身重啟核試驗編造藉口，而美國為了規避國際軍控義務而抹黑其他國家的做法，嚴重損害了其自身的國際地位。中方敦促美國重申五核國「暫停核試驗」承諾，維護全球禁止核試驗共識。