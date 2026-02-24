金正恩胞妹金與正獲提拔 晉升勞動黨中央委員會部長

北韓領導人金正恩的胞妹金與正在勞動黨第9次代表大會上晉升為黨中央委員會部長，並重新進入政治局候補委員行列。憑藉提升後的政治地位，金與正今後在對外政策的制定與執行過程中，或將發揮更加積極的作用。

朝中社周二（24）報道，勞動黨第九屆中央委員會第一次擴大全會前一天舉行，會議進行了政治局常務委員會及政治局選舉，並任命了黨中央部長。金與正由副部長升任部長，相當於內閣部長級，但朝媒未披露其具體分管的部門。鑑於她此前擔任宣傳鼓動部副部長，外界推測其或出任該部部長。

金與正曾任黨中央組織指導部第一副部長兼政治局候補委員，2021年1月在第8次黨代會上轉任宣傳鼓動部副部長，並退出候補委員行列，今次再度恢復候補委員身份。

金與正一直以來是金正恩最親近的左右手之一，也是北韓政府中最具影響力的女性之一。

根據南韓政府資料，金與正出生於1980年代末，是金正恩父親、前任領導人金正日與他的第3位已知伴侶、前舞者高英姬所生的3名子女之一。

被視為金正恩發言人 北韓最具影響力女性之一

金與正與她的哥哥金正恩一同在瑞士求學，2011年父親逝世後，金正恩繼承權力，金與正便晉升黨內高層。

2018年，金與正曾在平昌冬季奧運期間，在兩韓關係緩和之際訪問南韓。

平壤當局也經常以她的名義發表聲明，闡述北韓的立場或批評南韓與美國。

由於此前擔任勞動黨十局局長的李善權在今次人事調整中卸任部長職務，此前一直發揮金正恩發言人作用的金與正，今後可能以更加正式的身份統籌對韓資訊發布及對外戰略工作。

軍隊系統代際更替正推進

目前，作為勞動黨最核心決策機構的政治局常務委員會由金正恩、趙甬元、朴泰成、金才龍、李日煥5人組成。曾任內閣總理的黨中央紀律調查部部長金才龍在政治局常委名單中位列首位，在新一屆書記班子中亦率先被點名。

分析認為，金才龍或兼任負責黨組織運作的組織書記和組織指導部部長，履行重要職能。

新晉政治局常委的黨中央書記李日煥預計將繼續分管宣傳鼓動工作。作為分管宣傳鼓動的書記兼部長，其職責相當於統籌推動以金正恩為核心的思想宣傳和社會動員工作。

另外，隨著軍政指導部部長朴正天、黨中央委員會軍需政策顧問李炳哲退出黨中央委員會，轉入二線，顯示北韓軍隊系統內部的代際更替正在推進。