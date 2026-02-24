伊朗局勢 | 美撤走駐黎使館非必要人員 特朗普否認最高將領反對開戰

美軍艦隊持續在中東集結之際，美國國務院已要求駐黎巴嫩貝魯特大使館的非必要人員及其家屬撤離，引發外界關注。事緣美國駐貝魯特大使館的人員變動，往往被視為美國或以色列在中東可能採取軍事行動的觀察指標，特別是針對伊朗。與此同時，美國總統特朗普否認美軍參謀長聯席會議主席凱恩反對向伊朗動武，並表示華盛頓在任何戰爭中都能「輕鬆」擊敗德黑蘭。特朗普重申，自己更希望與伊朗達成協議，但如果不能達成協議，對伊朗來說將是「非常糟糕的一天」。

美國國務院周一（23日）表示，鑑於當前黎巴嫩首都貝魯特安全局勢，要求美國駐當地使館非必要人員及其家屬撤離。國務院還將針對黎巴嫩的旅遊警示上調至最高的第4級，建議美國公民不要前往。

相關新聞：

伊朗局勢︱美知情人士爆料 特朗普或數日內發動「初步打擊」

一名國務院高層官員對此表示，美方正不斷評估安全環境，根據最新審查，謹慎的做法是將人員規模縮減到僅留下必要人員。

駐黎使館人員變動被視為動武指標

據美聯社報道，美國駐黎巴嫩使館人員變動，通常被視為美國或以色列在該地區潛在軍事行動的指標，特別是針對伊朗的行動。

特朗普去年6月下令對伊朗核設施進行軍事打擊前不久，美國也曾下令撤離駐貝魯特和中東其他大使館，包括駐伊拉克大使館等。暫時未清楚今次中東地區其他美國大使館是否會執行類似命令。

特朗普：未能達協議 對伊朗將是非常糟糕一天

與此同時，特朗普周一（23日）在其社交平台Truth Social發文，指美國媒體關於美軍參謀長聯席會議主席凱恩反對軍事打擊伊朗的報道不實。特朗普稱，自己「更希望（與伊朗）達成協議」，但如果不能達成協議，對伊朗來說將是「非常糟糕的一天」。

他強調，有關凱恩反對美國對伊朗動武的報道「百分之百錯誤」，並指認一些媒體散佈「假新聞」。

認為會輕鬆擊敗德黑蘭

他表示，凱恩和「我們所有人一樣不希望看到戰爭」，但如果美方在軍事層面決定對伊朗採取行動，凱恩認為「會輕鬆取勝」，凱恩從未說過不與伊朗開戰。

特朗普同時強調，是否對伊朗動武，「最終決定權在我手中」。

美媒：高層將領憂開戰風險

據Axios新聞網站報道，凱恩提醒特朗普，若在伊朗發起大規模軍事行動，風險更高，更容易陷入纏鬥並造成美軍人員傷亡。凱恩儘管並不主張對伊朗動武，但會支持並執行特朗普作出的任何決定。

《華盛頓郵報》亦指，凱恩曾在白宮和五角大樓表達過擔憂，認為彈藥短缺和盟軍支持不足，可能增加對美軍人員的危險。

《華爾街日報》也報道，凱恩及五角大樓其他官員都警告過，若美軍攻擊伊朗，可能會有美軍及盟軍傷亡風險，以及美軍防空系統可能被削弱的風險。