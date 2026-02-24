Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆

即時國際
更新時間：08:09 2026-02-24 HKT
發佈時間：08:09 2026-02-24 HKT

馬來西亞婆羅洲沙巴州外海今日凌晨發生7.1級強烈地震，震源深度約619.8公里。地震學者指出，此次屬深層隱沒型地震，標誌全球長達76天的地震平靜期結束，未來地震活動或再趨活躍，甚或是8級地震的先兆。

釋放能量相當22顆原子彈

美國地質調查局早前公布，震央位於沙巴州哥打貝盧西北對開海域。有學者分析指，今次地震與澳洲板塊向巽他板塊之下隱沒有關，屬典型深層地震。地震測報中心前主任郭鎧紋更形容，其釋放能量約相當於22.4顆原子彈。

若東京都心南部發生黎克特制7級地震，東京、神奈川、埼玉及千葉等地或錄得震度6強以上劇震。美聯社資料圖片
若東京都心南部發生黎克特制7級地震，東京、神奈川、埼玉及千葉等地或錄得震度6強以上劇震。美聯社資料圖片
日本評估首都東京直下型地震風險，最嚴峻恐1.8萬人死亡。路透社
日本評估首都東京直下型地震風險，最嚴峻恐1.8萬人死亡。路透社

全球76天地震平靜期告終

他指出，全球平均每約30天便出現一次7級或以上地震。對上一次為去年12月8日、日本青森外海發生的7.6級地震，自此全球進入長達76天的相對平靜期。今次馬來西亞強震被視為平靜期終結，未來需密切觀察地殼活動是否轉趨頻繁。

郭鎧紋同時提到，台灣東部海域去年底發生7級地震後，亦已有逾兩個月未出現顯著有感地震，不排除能量正在累積，更強級數的地震恐隨時發生。

日本評估東京直下型地震風險 最嚴峻恐1.8萬人死亡

另一方面，日本政府近日公布首都直下型地震最新災損評估。若東京都心南部發生黎克特制7級地震，東京、神奈川、埼玉及千葉等地或錄得震度6強以上劇震。

官方推算，在最嚴峻情境下，死亡人數或高達至少1.8萬人，經濟損失83萬億日圓（約4.2萬億港元）。其中，震動造成11萬棟倒塌，27萬棟焚毀； 有5300人死於建築物倒塌，1.2萬人死於火災，1.6萬至4.1萬人因災害相關問題喪生。

此外，地震會造成東京灣沿岸的火力發電廠停止運轉，以及電線杆等設施受損，輸電故障嚴重，料1600萬戶發生停電，四個都縣半數移動通信基地站無法正常運作，手機通信嚴重受影響。停水方面，料達1400萬人口。

不過，當局指出，由於住宅耐震標準提升、感震斷路器普及，以及明火使用減少，預計倒塌及燒毀建築物數量較2013年預測減少逾三成，降至約40萬棟。

專家呼籲，各地仍須加強防災準備，避免在地震活動周期轉變時措手不及。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
17小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
13小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
21小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
16小時前
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
影視圈
15小時前
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價$XXX 網民齊轟：好過去搶！
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價3位數 網民轟：好過去搶！
飲食
17小時前
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
飲食
13小時前