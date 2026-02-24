馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆

馬來西亞婆羅洲沙巴州外海今日凌晨發生7.1級強烈地震，震源深度約619.8公里。地震學者指出，此次屬深層隱沒型地震，標誌全球長達76天的地震平靜期結束，未來地震活動或再趨活躍，甚或是8級地震的先兆。

釋放能量相當22顆原子彈

美國地質調查局早前公布，震央位於沙巴州哥打貝盧西北對開海域。有學者分析指，今次地震與澳洲板塊向巽他板塊之下隱沒有關，屬典型深層地震。地震測報中心前主任郭鎧紋更形容，其釋放能量約相當於22.4顆原子彈。

若東京都心南部發生黎克特制7級地震，東京、神奈川、埼玉及千葉等地或錄得震度6強以上劇震。美聯社資料圖片

日本評估首都東京直下型地震風險，最嚴峻恐1.8萬人死亡。路透社

全球76天地震平靜期告終

他指出，全球平均每約30天便出現一次7級或以上地震。對上一次為去年12月8日、日本青森外海發生的7.6級地震，自此全球進入長達76天的相對平靜期。今次馬來西亞強震被視為平靜期終結，未來需密切觀察地殼活動是否轉趨頻繁。

郭鎧紋同時提到，台灣東部海域去年底發生7級地震後，亦已有逾兩個月未出現顯著有感地震，不排除能量正在累積，更強級數的地震恐隨時發生。

日本評估東京直下型地震風險 最嚴峻恐1.8萬人死亡

另一方面，日本政府近日公布首都直下型地震最新災損評估。若東京都心南部發生黎克特制7級地震，東京、神奈川、埼玉及千葉等地或錄得震度6強以上劇震。

官方推算，在最嚴峻情境下，死亡人數或高達至少1.8萬人，經濟損失83萬億日圓（約4.2萬億港元）。其中，震動造成11萬棟倒塌，27萬棟焚毀； 有5300人死於建築物倒塌，1.2萬人死於火災，1.6萬至4.1萬人因災害相關問題喪生。

此外，地震會造成東京灣沿岸的火力發電廠停止運轉，以及電線杆等設施受損，輸電故障嚴重，料1600萬戶發生停電，四個都縣半數移動通信基地站無法正常運作，手機通信嚴重受影響。停水方面，料達1400萬人口。

不過，當局指出，由於住宅耐震標準提升、感震斷路器普及，以及明火使用減少，預計倒塌及燒毀建築物數量較2013年預測減少逾三成，降至約40萬棟。

專家呼籲，各地仍須加強防災準備，避免在地震活動周期轉變時措手不及。