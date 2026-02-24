Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

驚嚇畫面｜12歲女童跌出滑雪纜車吊掛8米高空 直墜救援網外受傷

即時國際
更新時間：07:47 2026-02-24 HKT
發佈時間：07:47 2026-02-24 HKT

美國加州東部滑雪勝地Mammoth Mountain Ski Area上月發生驚險一幕，一名12歲女童搭乘滑雪纜車期間疑未及扣好安全裝置，意外跌出座位，雙手緊抓纜車懸掛半空，場面令人心驚。事件雖造成一度混亂，幸最終無人重傷。

事發於1月31日。網上流傳影片顯示，女童整個人懸吊於約8米高空，僅以雙手緊握纜車支撐，時間長達十多秒。地面遊客驚呼圍觀，滑雪場工作人員隨即趕到現場，在下方鋪設安全網準備接應。

然而，女童最終鬆手墜落時，未有落在安全網範圍內，而是直接跌至地面，現場一片嘩然，所幸據報她並未受重傷。其母其後在網上留言指，女兒剛登上纜車便跌倒，未來得及扣好安全帶，形容事件「非常可怕」，但感恩沒有造成嚴重後果。

有目擊者將片段上載社交平台，並指出部分歐洲國家規定乘客必須使用安全防護裝置，認為相關措施值得借鑑。事件再次引發外界關注滑雪場纜車安全管理及乘客自我保護意識。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
17小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
13小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
21小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
16小時前
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
影視圈
15小時前
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價$XXX 網民齊轟：好過去搶！
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價3位數 網民轟：好過去搶！
飲食
17小時前
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
飲食
13小時前