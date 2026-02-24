驚嚇畫面｜12歲女童跌出滑雪纜車吊掛8米高空 直墜救援網外受傷

美國加州東部滑雪勝地Mammoth Mountain Ski Area上月發生驚險一幕，一名12歲女童搭乘滑雪纜車期間疑未及扣好安全裝置，意外跌出座位，雙手緊抓纜車懸掛半空，場面令人心驚。事件雖造成一度混亂，幸最終無人重傷。

事發於1月31日。網上流傳影片顯示，女童整個人懸吊於約8米高空，僅以雙手緊握纜車支撐，時間長達十多秒。地面遊客驚呼圍觀，滑雪場工作人員隨即趕到現場，在下方鋪設安全網準備接應。

然而，女童最終鬆手墜落時，未有落在安全網範圍內，而是直接跌至地面，現場一片嘩然，所幸據報她並未受重傷。其母其後在網上留言指，女兒剛登上纜車便跌倒，未來得及扣好安全帶，形容事件「非常可怕」，但感恩沒有造成嚴重後果。

有目擊者將片段上載社交平台，並指出部分歐洲國家規定乘客必須使用安全防護裝置，認為相關措施值得借鑑。事件再次引發外界關注滑雪場纜車安全管理及乘客自我保護意識。