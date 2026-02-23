Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱印度強烈呼籲 所有該國公民盡快離開

更新時間：22:19 2026-02-23 HKT
發佈時間：22:19 2026-02-23 HKT

美國與伊朗之間的緊張局勢持續升級，引發區內爆發軍事衝突的憂慮。印度政府近日發出緊急旅遊建議，強烈呼籲所有身在伊朗的印度公民，利用一切可行的交通工具，盡快離開伊朗。

相關新聞：伊朗局勢︱美知情人士爆料　特朗普或數日內發動「初步打擊」

印度在最新發布的旅遊建議中寫道：「有鑑於伊朗局勢不斷變化……我們建議目前在伊朗的公民，包括學生、朝聖者、商務人士、遊客，藉由包括商業航班在內的一切現有交通工具，盡速離開伊朗。」

《今日印度》報道，即使美伊旨在達成核協議的談判仍在進行，但外界盛傳美國可能隨時會對伊朗發動軍事攻擊。此舉相信是印度政府基於對局勢的評估，而作出的預防性措施。

印度駐伊朗大使館亦已敦促所有在伊的印度公民及印度裔人士保持高度警惕，避開示威或抗議活動發生的地區，並與大使館保持聯繫。

