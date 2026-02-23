荷蘭新政府今宣誓就職 38歲葉騰成最年輕兼首位出櫃總理
發佈時間：21:41 2026-02-23 HKT
荷蘭政壇今日（23日）將迎來歷史性一刻，中間派「民六六黨」（D66）領袖、年僅38歲的葉騰（Rob Jetten）將宣誓就任新總理，成為荷蘭有史以來最年輕，亦是首位公開的同性戀總理。其領導的聯合政府，將是一個相對溫和、但仍帶有右翼色彩的少數派政府。
法新社報道，「民六六黨」在去年10月舉行的國會提前選舉中，以些微優勢擊敗由懷爾德斯（Geert Wilders）領導的極右派自由黨（PVV），上演了一場驚奇的逆轉勝。
葉騰主張讓荷蘭重返歐洲核心
「民六六黨」其後與中間偏右的基民黨（CDA）及自由派的自民黨（VVD）組成三黨聯合政府。整個組閣過程歷時117天，較上屆政府為快。然而，這個新執政聯盟在國會僅掌握66席，距離過半門檻仍欠9席，意味著未來施政將需尋求在野黨支持。
在外交政策上，葉騰主張讓荷蘭重返歐洲核心，並承諾將全力支持烏克蘭，以及履行對北約（NATO）的軍費支出承諾。
繼續打擊移民
在內政方面，新政府將延續部分右翼政策，矢言繼續打擊移民，例如收緊家庭團聚的規定；同時亦主張削減包括失業救濟金在內的社會福利，以將資源轉移至軍事和國防投資。
有政治學者分析，葉騰政府雖然不至於像上屆政府般極端右傾，但仍帶有「右翼色彩」。由於是少數派政府，未來推動較大的改革法案時，預料將會在國會面臨更大挑戰，需花費更長時間進行協商。
