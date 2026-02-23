千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕 用一方法即可鎖定生父
更新時間：19:10 2026-02-23 HKT
發佈時間：19:10 2026-02-23 HKT
英國知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）因曾挑戰與上千名男性發生性行為而受到關注。近日她在完成一項「無防護措施」的高強度挑戰後，於社交平台及YouTube公開宣布懷孕，並表示自己的「繁衍計畫」成功。
綜合外媒報道，英國時間22日，邦妮在個人YouTube頻道上發布影片，透露自己已懷孕。據悉，她在約兩週前才進行與超過400名男性的無套性行為挑戰。
度假期間身體不適
邦妮在影片中提到，自己約一週前外出度假時開始感到明顯不適，幾乎長時間臥床。她形容症狀包括噁心、對部分食物反胃，但又會突然強烈想吃某些食物，「不馬上吃到就會吐」。
在連日不舒服後，她決定自行驗孕。影片畫面中，她敷著面膜對鏡頭展示驗孕棒，顯示一條明顯紅線與一條淡粉色線，並強調「我肯定懷孕了」。
先問ChatGPT再就醫
邦妮又透露，自己在得知結果後一度不知所措，還上網向ChatGPT提問，希望獲得建議與下一步方向。
隨後她前往診所檢查並確認懷孕。醫生依胎兒大小推估，受孕時間約在11至13天前，時間點恰與她進行無防護性行為挑戰的期間重疊，使事件再度引發熱議。
挑戰延期配合排卵期
據了解，邦妮將這次行動稱為「繁衍計畫」。原定於1月進行的挑戰，據稱特別延後至2月初，以配合她自述的「排卵高峰期」。
更引人注目的是，邦妮表示活動當天已採集所有參與者的DNA樣本並留下聯絡方式，並稱一定會通知「成功當爸爸」的參與者，「這次我不僅要記住他們的陰莖尺寸，還要記住更多（指DNA與聯絡方式）」。
曾為求子嘗試多種方式 如今意外成真
報道指出，邦妮過去曾與前夫嘗試生子，甚至走到試管嬰兒（IVF）階段仍未成功；她曾坦言自己很想懷孕，但當時狀況「不允許自然受孕」。在此次挑戰前，她對媒體曾說懷孕是「以後再說」，未料如今在挑戰後不久即傳出受孕消息。
