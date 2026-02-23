俄烏戰爭︱烏克蘭無人機襲空域 莫斯科航班延誤中國旅客滯機場逾10小時

受烏克蘭無人機侵襲莫斯科空域影響，莫斯科多個航班出現延誤，部分中國旅客在莫斯科機場滯留長達10小時以上。多名旅客表示機場內中國乘客眾多，不少人急於趕回國上班，情緒焦急。

據內媒《極目新聞》報道，23日凌晨起，多位滯留旅客反映，因公共安全因素，莫斯科謝列梅捷沃機場一度臨時關閉，導致航班計劃被打亂。網傳機場通知顯示，南方航空CZ341航班曾備降高爾基機場加油，返程北京的CZ342航班預計延誤約6小時，登機時間一度待定。

莫斯科機場多個航班出現延誤，部分中國旅客在機場滯留逾10小時。《極目新聞》

坐在椅子上乾等

一名搭乘莫斯科飛往北京CZ342航班的黃女士表示，她趁春節假期赴俄旅遊，原定於當地時間22日晚上7時起飛的航班延誤後，她與朋友在機場已滯留約10小時，期間收到兩次延誤短信。她形容機場內中國旅客很多，大家疲憊不堪，「躺成一片」，但自己不敢睡，只能坐在椅子上等待，並擔心回國後趕不上上班。

另有搭乘東方航空MU592的旅客表示，她在機場滯留近9小時後才登機，延誤資訊多次更新令她十分擔心；她又稱機上乘客多為趕回國上班者。

受烏克蘭無人機侵襲莫斯科空域影響，莫斯科多個航班出現延誤。（《極目新聞》）

俄羅斯國防部表示，截至當日晚上8時，俄軍防空系統已攔截並擊落360架烏克蘭無人機，其中20餘架飛往莫斯科方向。俄國防部同日又指，俄軍在過去24小時內對烏克蘭軍工聯合體及軍用能源基礎設施實施大規模打擊，作為對烏方襲擊俄民用基礎設施的報復。