Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼泊爾巴士墜河已18死20餘傷 中國公民1死1傷

即時國際
更新時間：14:32 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:32 2026-02-23 HKT

尼泊爾發生嚴重車禍，有巴士在23日凌晨墜入河中，已造成18人死亡20多人受傷，事故中，1名中國公民死亡1人受傷。

事發地點是尼泊爾中部達丁地區，23日凌晨1時許，一輛巴士行駛時墜入河中，截至當地時間23日8時，事故已造成至少18人死亡，另有20餘人受傷。

尼泊爾巴士墜河已造成18人死亡，搜救行動仍未結束。Ｘ@CCTVAsiaPacific
尼泊爾巴士墜河已造成18人死亡，搜救行動仍未結束。Ｘ@CCTVAsiaPacific
尼泊爾巴士墜河已造成18人死亡，搜救行動仍未結束。Ｘ@CCTVAsiaPacific
尼泊爾巴士墜河已造成18人死亡，搜救行動仍未結束。Ｘ@CCTVAsiaPacific

當地警方介紹，事故車輛從博克拉市開往尼首都加德滿都，行駛中偏離道路墜入了特裡蘇里河。救援工作仍在進行中，事故原因尚未公佈。

中國駐尼泊爾大使館確認，1名中國公民在事故中死亡，另有1人受傷，正在當地醫院接受治療。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前