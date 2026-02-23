尼泊爾巴士墜河已18死20餘傷 中國公民1死1傷
更新時間：14:32 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:32 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:32 2026-02-23 HKT
尼泊爾發生嚴重車禍，有巴士在23日凌晨墜入河中，已造成18人死亡20多人受傷，事故中，1名中國公民死亡1人受傷。
事發地點是尼泊爾中部達丁地區，23日凌晨1時許，一輛巴士行駛時墜入河中，截至當地時間23日8時，事故已造成至少18人死亡，另有20餘人受傷。
當地警方介紹，事故車輛從博克拉市開往尼首都加德滿都，行駛中偏離道路墜入了特裡蘇里河。救援工作仍在進行中，事故原因尚未公佈。
中國駐尼泊爾大使館確認，1名中國公民在事故中死亡，另有1人受傷，正在當地醫院接受治療。
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
7小時前
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
2026-02-22 13:06 HKT