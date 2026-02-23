尼泊爾巴士墜河已18死20餘傷 中國公民1死1傷

尼泊爾發生嚴重車禍，有巴士在23日凌晨墜入河中，已造成18人死亡20多人受傷，事故中，1名中國公民死亡1人受傷。

事發地點是尼泊爾中部達丁地區，23日凌晨1時許，一輛巴士行駛時墜入河中，截至當地時間23日8時，事故已造成至少18人死亡，另有20餘人受傷。

尼泊爾巴士墜河已造成18人死亡，搜救行動仍未結束。Ｘ@CCTVAsiaPacific

當地警方介紹，事故車輛從博克拉市開往尼首都加德滿都，行駛中偏離道路墜入了特裡蘇里河。救援工作仍在進行中，事故原因尚未公佈。

中國駐尼泊爾大使館確認，1名中國公民在事故中死亡，另有1人受傷，正在當地醫院接受治療。