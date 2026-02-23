意大利首富 | 金莎朱古力大王失寶座 神秘創業家躍登首富

意大利首富寶座換人，金莎朱古力（Ferrero Rocher）母公司、意大利朱古力巨擘費列羅Ferrero第三代接班人喬凡尼費列羅（Giovanni Ferrero）被擠下蟬聯4年的首富寶座，由作風低調神祕的軟件金融公司ION Group 創辦人皮格納塔洛（Andrea Pignataro）取代。

福布斯（Forbes）公布的最新財富排行榜，令許多意大利媒體跌破眼鏡，因為相較擁有金莎、健達（Kinder）、Nutella及家樂氏等知名產品的喬凡尼費列羅，新任首富皮格納塔洛超級低調，在新聞界幾乎「默默無名」。

作風低調神祕的軟件金融公司ION Group創辦人皮格納塔洛，成為意大利新首富。YouTube

金莎家族第3代接班人跌落神壇

根據福布斯調查，皮格納塔洛目前淨資產高達428億美元（約3335億港元），比前任意大利首富喬凡尼費列羅多出5億美元（約39億港元）。喬凡尼費列羅先前連續4年蟬聯意國首富。

皮格納塔洛1970年出生於意大利中部城市博洛尼亞（Bologna），他除了創辦ION集團，還在加勒比海聖文森及格林納丁斯（St. Vincent and the Grenadines）擁有大片土地，蓋豪華酒店與別墅。

新首富「默默無名」

皮格納塔洛相當低調，鮮少公開露面或發布照片，其公司資訊也很少登上新聞版面。在他成為意國最新首富之後，意大利各家媒體開始挖掘這位神秘富豪的背景。

他有傲人的學經歷，在博洛尼亞大學經濟系畢業後，前往倫敦帝國學院攻讀數學博士。1994年，他曾在當時很重要的所羅門兄弟投資公司（Salomon Brothers）擔任交易員，該公司後來併入花旗集團。

獲形容數字天才 記憶力超強

皮格納塔洛被意大利媒體描述為一位數字天才，據說他的記憶力超強，甚至在一次考試中令知名經濟學家賈瓦齊（Francesco Giavazzi）都驚嘆不已。

皮格納塔洛近年在意大利大量投資，包括收購知名商業資訊公司Cerved，以及收購為銀行提供資訊服務的Cedacri公司，他也投資多家銀行，並在2024年收購了前身是倍耐力房地產公司的Prelios，擴展業務領域。

至於ION成立於1999年，是一家提供金融科技、資訊與資料服務的企業，客戶包括多國政府、約全球30%的中央銀行，以及一些世界領導品牌，例如亞馬遜（Amazon）、微軟和寶潔（P&G）。

