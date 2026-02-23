冬季風暴襲美 | 多州進緊急狀態 近2萬航班取消或延誤 紐約下達交通禁令

美國東北部正迎來近10年最強烈冬季風暴，估計全美超過5400萬人受影響，紐約州、新澤西州、康涅狄格州、麻省、特拉華州及羅德島州已相繼宣布進入緊急狀態。受此影響，全美周日（22日）已有超過3500架次航班取消、1萬5247航班延誤，紐約市更下達嚴格交通禁令，街道、公路、橋樑封閉，學校停課，藉此應對緊急情況。

這場東北風暴來勢洶洶，預計將帶來降雪、強風等，約3500萬人處於暴風雪警報範圍，另有1900萬人受冬季風暴警報影響，涵蓋範圍從中央阿帕拉契山脈延伸至緬因州沿海地區，加拿大新斯科舍東岸同樣嚴陣以待。

暴風雪已將能見度降至極低程度。美聯社

紐約市面一片白茫茫。美聯社

紐約市降雪量料達71厘米。美聯社

百老匯周日晚取消演出。法新社

逾5400萬人受影響

氣象專家斯內爾表示，儘管常遇到這類帶來暴雪和強烈衝擊的東北風暴，「但要在美國這麼稠密的人口區、這麼廣大的範圍內，看到如此規模的暴風雪，已經好幾年沒見過」。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，美國周日已有逾3500架航班取消，另有超過1.5萬航班延誤。其中，航班取消數量最多的是紐約甘迺迪機場、拉瓜迪亞機場與紐瓦克機場。

紐約聯合國總部關閉 百老匯演出取消

紐約市長馬姆達尼周日宣布紐約市進入緊急狀態，並自當晚間9時起至23日中午實施交通禁令，全市街道禁止非必要車輛通行，範圍除了汽車、卡車，也涵蓋單車與滑板車，街道、橋樑、高速公路關閉，學校也同步停課。

紐約多家大型企業已要求員工在家工作，聯合國也宣布曼哈頓總部周一關閉，安理會會議將被迫延期。紐約百老匯演出節目周日晚亦全告取消。

料降雪量達71厘米

這也是紐約市相隔9年再次發布暴風雪警報，預計氣溫降至攝氏零下6度，官方呼籲民眾留在家中，避免非必要外出以策安全。暴風雪已將紐約市能見度降至極低程度，從鄰近的布魯克林區幾乎看不到華爾街摩天大樓。紐約部分地區降雪量恐達約71厘米，風速預計可達每小時約88公里。

紐約州長霍楚爾同樣宣布全州進入緊急狀態，稱紐約市、長島與下哈德遜河谷正處於風暴中心，已動員約100名國民警衛隊成員。

多州暫停公共交通服務

除了紐約官方採取應對行動，多州政府紛紛採取鐵腕手段防災。新澤西州州長謝里爾宣布進入緊急狀態，暫停全州巴士與輕軌等交通服務，鼓勵居民留在家中，並指這可能是自1996年以來遇過最嚴重的風暴。康涅狄格州同樣進入緊急狀態，自周日禁止商用車輛在高速公路上行駛。

麻省、特拉華州及羅德島州也宣布緊急狀態應對風暴來襲，賓州州長夏皮羅則是簽署災難聲明，確保救災資源到位。