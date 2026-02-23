俄烏戰爭4周年 | 普京：發展核武絕對優先 澤連斯基斥發動第3次世界大戰

俄烏戰爭在2月24日踏入4周年，烏克蘭首都基輔22日凌晨傳出爆炸聲，俄羅斯向基輔發射大量導彈和無人機，造成至少1人死亡、8人受傷。俄方則防空系統當天已攔截並擊落360架烏克蘭無人機，其中有20餘架無人機飛往莫斯科，導致逾100航班延誤或取消。烏克蘭總統澤連斯基指，俄羅斯總統普京已啟動第3次世界大戰，烏克蘭不會為停火犧牲領土。而普京則表示，在俄美最後一項管控核武條約效期終止後，現時俄國發展核武已成為「絕對優先要務」。

烏克蘭空軍周日表示，俄軍發動猛烈攻擊，動用了297架無人機和50枚各種類型的導彈，其中274架無人機和33枚導彈被擊落或摧毀，其餘的導彈和無人機襲擊了14個地點，還有3枚導彈下落不明。

基輔一幢住宅大樓遭俄軍無人機擊中著火燃燒。美聯社

澤連斯基強調，烏克蘭不會為停火犧牲領土。法新社

澤連斯基斥普京已啟動第3次世界大戰。路透社

普京表明，現時俄國發展核武已成為「絕對優先要務」。美聯社

俄烏互指對方發射大量無人機

俄羅斯國防部則在社交媒體上發文稱，周日淩晨至晚上8時，俄軍防空系統在境內布良斯克州、卡盧加州、別爾哥羅德州、圖拉州、庫爾斯克州、斯摩棱斯克州、特維爾州和莫斯科州等多個地區上空攔截並擊落360架烏克蘭無人機，其中有20餘架無人機飛往莫斯科。

莫斯科市長索比亞寧表示，當天防空部隊已擊落25架飛往莫斯科的無人機，位於首都莫斯科的伏努科沃機場、多莫傑多沃機場、茹科夫斯基機場和謝列梅捷沃機場都實施臨時航空管制，暫停航班起降。

莫斯科4機場逾100航班延誤或取消

臨時航空管制措施導致莫斯科4個機場超過100架次航班延誤或取消。

澤連斯基近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，普京已發動第3次世界大戰，唯一的答案就是以強大的軍事與經濟力量迫使他退讓。他堅決反對為達成普京所要求的停火協議而自烏克蘭堅守的戰略要地撤軍。

普京則矢言將「繼續加強陸軍與海軍」，並善用俄烏之間近4年衝突所累積的軍事經驗。

俄將強化所有軍種

他表示，所有軍種都將強化，包括「作戰準備、機動能力，以及在各種條件下、甚至於最艱難環境中的戰力表現」。

普京在一段影音訊息中說：「發展核武的三位一體，依然是絕對優先要務，這三個面向即保障俄羅斯安全、確保有效戰略嚇阻，以及全球勢力平衡。」

