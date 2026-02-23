Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩連任北韓勞動黨總書記 核武發展列優先 提高戰爭威懾力

即時國際
更新時間：09:29 2026-02-23 HKT
發佈時間：09:29 2026-02-23 HKT

北韓領導人金正恩在5年一度的勞動黨第九次代表大會上再度當選總書記。官方朝中社報道，在金正恩的領導下，「以核武力量為核心的國家戰爭威懾力已顯著提升」。

勞動黨第九次代表大會周日（22日）進入第4天，並審議通過關於選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書。根據勞動黨黨章，黨代會每5年舉行一次，並選舉產生總書記。

相關新聞：
第九次黨代會揭示未來5年藍圖 金正恩強調國家地位不可逆轉

勞動黨第九次代表大會通過金正恩為勞動黨總書記的決定書。美聯社
勞動黨第九次代表大會通過金正恩為勞動黨總書記的決定書。美聯社
勞動黨第九次代表大會周日進入第4天。美聯社
勞動黨第九次代表大會周日進入第4天。美聯社
勞動黨代會每5年舉行一次，並選舉產生總書記。美聯社
勞動黨代會每5年舉行一次，並選舉產生總書記。美聯社

決定書稱，金正恩成功建設面對任何侵略威脅和任何形式的戰爭都能有效應對的「革命性武裝力量」。由此，面對歷史的嚴峻挑戰，以核武為核心的國家戰爭遏制能力大幅提高。

指任何威脅和制裁對朝行不通

黨書記李日煥在有關選舉總書記的提議中指出，敵人和全世界都承認，任何威脅和制裁對朝方都行不通，朝鮮已成為不可冒犯的對象。全世界看待朝鮮的態度出現了變化，當下正是朝鮮「自尊自強巔峰」時期。分析認為，李日煥的此番話意在為金正恩當選總書記製造名分，並暗示朝方將堅定不移地走核導路線。

勞動黨第4天的會議繼續進行金正恩「工作總結報告」，以及多名書記、部長的討論，但金正恩報告的具體內容仍未公開。

南韓韓聯社報道，會議將審議通過的有關工作總結報告的決定書，可能包括今後5年的政策路線。

將揭示核武計畫下一階段目標進展

金正恩於上周四（19日）開幕致詞時，矢言提升民生水準；這透露出北韓受到外國的制裁壓力，國家正面臨經濟困境。

數十年來，北韓一向將核武發展及軍事實力放在首位，即便是國內面臨糧食短缺、饑荒蔓延也未曾改變過。

金正恩已宣布，在今年的黨代表大會中，將揭示國家核武計畫的下一階段目標進展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
19小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
20小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
1小時前
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
16小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
14小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
2小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
3小時前
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
影視圈
16小時前