金正恩連任北韓勞動黨總書記 核武發展列優先 提高戰爭威懾力

北韓領導人金正恩在5年一度的勞動黨第九次代表大會上再度當選總書記。官方朝中社報道，在金正恩的領導下，「以核武力量為核心的國家戰爭威懾力已顯著提升」。

勞動黨第九次代表大會周日（22日）進入第4天，並審議通過關於選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書。根據勞動黨黨章，黨代會每5年舉行一次，並選舉產生總書記。

決定書稱，金正恩成功建設面對任何侵略威脅和任何形式的戰爭都能有效應對的「革命性武裝力量」。由此，面對歷史的嚴峻挑戰，以核武為核心的國家戰爭遏制能力大幅提高。

指任何威脅和制裁對朝行不通

黨書記李日煥在有關選舉總書記的提議中指出，敵人和全世界都承認，任何威脅和制裁對朝方都行不通，朝鮮已成為不可冒犯的對象。全世界看待朝鮮的態度出現了變化，當下正是朝鮮「自尊自強巔峰」時期。分析認為，李日煥的此番話意在為金正恩當選總書記製造名分，並暗示朝方將堅定不移地走核導路線。

勞動黨第4天的會議繼續進行金正恩「工作總結報告」，以及多名書記、部長的討論，但金正恩報告的具體內容仍未公開。

南韓韓聯社報道，會議將審議通過的有關工作總結報告的決定書，可能包括今後5年的政策路線。

將揭示核武計畫下一階段目標進展

金正恩於上周四（19日）開幕致詞時，矢言提升民生水準；這透露出北韓受到外國的制裁壓力，國家正面臨經濟困境。

數十年來，北韓一向將核武發展及軍事實力放在首位，即便是國內面臨糧食短缺、饑荒蔓延也未曾改變過。

金正恩已宣布，在今年的黨代表大會中，將揭示國家核武計畫的下一階段目標進展。