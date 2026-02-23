日本擬2028年推新制 免簽旅客須先網上申報 未獲認證或被拒登機
發佈時間：05:42 2026-02-23 HKT
日本政府早前向國會提交《出入國管理及難民認定法》修正案，計劃於2028年度引入名為「JESTA」的外國人入境事前審查制度。日後來自短期免簽國家及地區的旅客，須在出發前完成網上審核程序，否則可能被拒絕登機或登船。
根據方案，旅客需於訪日前透過指定平台填報個人資料，包括職業、訪日目的、住宿地點及預計停留時間等，資料將交由日本出入國在留管理廳審核。通過審查後，當局會發出電子認證，並收取相關費用。
修正案同時規定，航空公司及其他航運企業有責任確保乘客已取得JESTA認證。辦理登機手續時，相關企業須向出入國在留管理廳共享外國旅客的姓名等個人資料，待收到核准通知後，方可發出機票或辦理登船。
入境後，外國旅客仍需在機場審查終端機完成面部拍攝及指紋登記。若未見異常，可透過自動人臉識別通道辦理入境手續。
此外，修正案亦建議調整在留資格更新費用上限。一般更新手續費上限將提高至10萬日圓（約5,000港元），而申請永住許可的手續費上限則擬調整至30萬日圓（約1.5萬港元）。
日本政府表示，推行JESTA旨在加強邊境管理及事前篩查能力，同時提升入境效率。相關法案仍待國會審議通過。
