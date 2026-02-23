Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本擬2028年推新制 免簽旅客須先網上申報 未獲認證或被拒登機

即時國際
更新時間：05:42 2026-02-23 HKT
發佈時間：05:42 2026-02-23 HKT

日本政府早前向國會提交《出入國管理及難民認定法》修正案，計劃於2028年度引入名為「JESTA」的外國人入境事前審查制度。日後來自短期免簽國家及地區的旅客，須在出發前完成網上審核程序，否則可能被拒絕登機或登船。

根據方案，旅客需於訪日前透過指定平台填報個人資料，包括職業、訪日目的、住宿地點及預計停留時間等，資料將交由日本出入國在留管理廳審核。通過審查後，當局會發出電子認證，並收取相關費用。

日本政府早前向國會提交《出入國管理及難民認定法》修正案，計劃於2028年度引入名為「JESTA」的外國人入境事前審查制度。路透社
日本政府早前向國會提交《出入國管理及難民認定法》修正案，計劃於2028年度引入名為「JESTA」的外國人入境事前審查制度。路透社

修正案同時規定，航空公司及其他航運企業有責任確保乘客已取得JESTA認證。辦理登機手續時，相關企業須向出入國在留管理廳共享外國旅客的姓名等個人資料，待收到核准通知後，方可發出機票或辦理登船。

入境後，外國旅客仍需在機場審查終端機完成面部拍攝及指紋登記。若未見異常，可透過自動人臉識別通道辦理入境手續。

此外，修正案亦建議調整在留資格更新費用上限。一般更新手續費上限將提高至10萬日圓（約5,000港元），而申請永住許可的手續費上限則擬調整至30萬日圓（約1.5萬港元）。

日本政府表示，推行JESTA旨在加強邊境管理及事前篩查能力，同時提升入境效率。相關法案仍待國會審議通過。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
16小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
17小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
11小時前
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
00:30
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
即時中國
13小時前
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
13小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
石硤尾南山邨燒賣婆婆傳3月結業！名物手工製燒賣$12/5粒 1原因執笠 網民不捨︰獨家味道 第二度未食得返
石硤尾南山邨燒賣婆婆傳3月結業！名物手工製燒賣$12/5粒 1原因執笠 網民不捨︰獨家味道 第二度未食得返
飲食
12小時前