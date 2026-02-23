馬來西亞沙巴外海7.1級地震 無海嘯威脅
更新時間：02:04 2026-02-23 HKT
發佈時間：02:04 2026-02-23 HKT
發佈時間：02:04 2026-02-23 HKT
馬來西亞沙巴州外海發生強烈地震。新華社報道，美國地質調查局（USGS）地震信息網公布，格林尼治時間2月22日16時57分（香港時間23日凌晨0時57分），沙巴哥打貝盧（Kota Belud）西北約55公里海域錄得7.1級地震，震源深度約620公里。
德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，震中位於婆羅洲島北部沿海一帶，震源深度約633公里，並將震級由最初的7.1級下修至6.8級。
由於屬深源地震，美國國家海嘯中心指出，今次地震毋須發出海嘯警報。
