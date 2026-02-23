阿拉斯加外海6.3級地震

路透社報道，本港時間今日（23日）下午1時11分，美國地質調查局（USGS）地震信息網公布，美國阿拉斯加尼科爾斯基（Nikolski）發生6.3級地震，暫未有傷亡報告。

沙巴7.1級地震未發海嘯警報

今日凌晨0時57分，美國地質調查局亦發出報告，馬來西亞沙巴哥打貝盧（Kota Belud）西北約55公里海域錄得7.1級地震，震源深度約620公里。

德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，震中位於婆羅洲島北部沿海一帶，震源深度約633公里，並將震級由最初的7.1級下修至6.8級。

由於屬深源地震，美國國家海嘯中心指出，今次地震毋須發出海嘯警報。