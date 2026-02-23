Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京晴空塔爆電梯急墜事故  約20人受困5.5小時  大批遊客滯留觀景台

即時國際
更新時間：01:24 2026-02-23 HKT
發佈時間：01:24 2026-02-23 HKT

位於東京都墨田區、高634米的東京地標東京晴空塔（Tokyo Skytree），周日（22日）晚發生電梯異常事故，疑似在運行期間急速下降，其後於距離地面約30米處緊急停止，約15至30名乘客受困，直至周一凌晨2時才全數獲救。

被困者於凌晨2時始獲救 據報1200人滯留觀景台

綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞及TBS電視台報道，當地時間晚上約8時15分至8時30分期間，警方接獲報案，有人稱「電梯突然下墜後停止，我們被困在裡面」。東京消防廳隨即派出消防車、救護車及警車趕赴現場展開救援。

東京地標東京晴空塔周日（22日）晚發生電梯急墜事故，約15至30名乘客一度受困。Alamy
東京地標東京晴空塔周日（22日）晚發生電梯急墜事故，約15至30名乘客一度受困。Alamy
有遊客表示，自晚上約8時半起需等候近一個半小時，才能乘坐恢復運行的電梯離開觀景台，現場一度有三、四百人等候。圖為晴空塔觀景台。Alamy示意圖
有遊客表示，自晚上約8時半起需等候近一個半小時，才能乘坐恢復運行的電梯離開觀景台，現場一度有三、四百人等候。圖為晴空塔觀景台。Alamy示意圖

據了解，事發時電梯正由觀景台向下行駛，期間疑出現急速下降情況，隨後在約30米高位置緊急煞停。電梯內約有15至20人受困，亦有報道指人數可能多達30人，其中包括兩名兒童。救援人員抵達涉事升降機旁邊位置，打開緊急門，讓被困人士離開。

事故亦波及其他電梯運作，部分設施暫停服務，令大批遊客滯留觀景台內，有報道指人數達1200人。有遊客表示，自晚上約8時半起需等候近一個半小時，才能乘坐恢復運行的電梯離開觀景台，現場一度有三、四百人等候，直言如果自己被困升降機會感到驚恐。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
12小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
14小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
8小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
00:30
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
即時中國
10小時前
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
影視圈
10小時前
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
10小時前