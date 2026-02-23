東京晴空塔爆電梯急墜事故  約20人受困  大批遊客滯留觀景台

位於東京都墨田區、高634米的東京地標東京晴空塔（Tokyo Skytree），周日（22日）晚發生電梯異常事故，疑似在運行期間急速下降，其後於距離地面約30米處緊急停止，約15至30名乘客受困，直至凌晨0時30分仍等待救援，所幸暫未傳出傷亡消息。

綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞及TBS電視台報道，當地時間晚上約8時15分至8時30分期間，警方接獲報案，有人稱「電梯突然下墜後停止，我們被困在裡面」。東京消防廳隨即派出消防車、救護車及警車趕赴現場展開救援。

東京地標東京晴空塔周日（22日）晚發生電梯急墜事故，約15至30名乘客一度受困。Alamy

有遊客表示，自晚上約8時半起需等候近一個半小時，才能乘坐恢復運行的電梯離開觀景台，現場一度有三、四百人等候。圖為晴空塔觀景台。Alamy示意圖

據了解，事發時電梯正由觀景台向下行駛，期間疑出現急速下降情況，隨後在約30米高位置緊急煞停。電梯內約有15至20人受困，亦有報道指人數可能多達30人，其中包括兩名兒童。截至當地晚上10時，涉事電梯仍在處理中，至翌日凌晨仍有乘客待救。

事故亦波及其他電梯運作，部分設施暫停服務，令大批遊客滯留塔內。有遊客表示，自晚上約8時半起需等候近一個半小時，才能乘坐恢復運行的電梯離開觀景台，現場一度有三、四百人等候。

東京晴空塔方面表示，救援及檢查工作正在進行，確切事故原因仍有待進一步調查。