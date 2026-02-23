特朗普海湖莊園︱持燃料罐21歲槍手身份曝光 來自特朗普忠粉家庭

美國總統特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園，被一名持霰彈槍及燃料罐的男子闖入警戒區，隨即遭特勤局人員開槍擊斃，特朗普當時則不在莊園內，躲過可能的暗殺風險。槍手身份其後曝光，是21歲的馬丁（Austin Tucker Martin），據報其全家都是特朗普的堅定支持者，對他竟會如此感到震驚不解。而家人前一天才剛向警方通報馬丁失蹤，聯邦調查局已接手調查馬丁動機。

白宮大讚特勤局果斷化解危機

事件發生在美國政治暴力升溫之際，特朗普近年曾兩度遭暗殺未遂。白宮新聞秘書萊維特事後在社交平台X發文，讚揚特勤局迅速果斷行動，成功化解危機。

事發於美東時間22日凌晨1時30分左右，馬丁趁隙闖進海湖莊園北門的警戒區。當地警長布拉德肖指出，馬丁手持霰彈槍及燃料罐，迅速被特勤局人員和副警長攔截，特朗普當時並不在佛州，而是在白宮出席活動。

持槍作勢射擊 遭特工開槍射殺

事發時，特勤局人員和副警長曾大聲喝令馬丁放下手中所有裝備，然而，馬丁雖然放下燃料罐，卻將霰彈槍舉起，作勢進入「射擊狀態」。兩名特工與副警長見狀果斷開火，最終馬丁當場被擊斃。官方後續表示，除了槍手之外，這起事件中沒有任何警員傷亡。

警方原先沒有公布槍手身分，經過與槍手家屬確認後，布拉德肖周日（22日）上午才正式在記者會上公布。

槍手前一天遭家人通報失蹤

馬丁是來自北卡羅來納州的21歲白人，家屬在21日便通報他失蹤，沒想到竟是一路南下購買槍械、子彈，並闖入海湖莊園被擊斃。

馬丁的家屬得知噩耗十分崩潰，其19歲表弟菲爾茲指出，全家人都是特朗普的死忠粉絲，所有家庭成員都是。菲爾茲表示：「我不敢相信他會做出這種事，這簡直太令人震驚了。」菲爾茲指馬丁非常安靜，從不討論政治，也很怕槍，是個「連螞蟻都不會傷害」的好孩子。

表弟指非常安靜 從不談政治

家屬透露，馬丁曾在高爾夫球場工作，還將部分薪金捐給慈善機構，完全無法想像他為何做出如此行為。

根據馬丁的社交媒體內容，他自稱為藝術創作者，是風景和高爾夫球場插畫家，熱衷描繪北卡州桑德希爾斯地區的高爾夫球場景觀。

特朗普近年曾兩度遭暗殺未遂2024年，一名槍手在賓州競選集會上開槍，子彈擦過特朗普耳朵，後來又有1名男子被發現手持半自動步槍藏身在佛州一處高爾夫球場灌木叢中，當時特朗普正在這座球場打球，這名男子後來被定罪為企圖暗殺。