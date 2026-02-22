AI人工智能︱日本調查：創意界九成人認飯碗受威脅 資深作曲家收入銳減約4成

生成式人工智能（AI）的浪潮正衝擊全球創意產業。日本一項最新調查顯示，有近九成動漫、電影及音樂界的創作者，認為AI對他們的行業構成嚴重威脅，擔心飯碗不保。隨著大型企業引進AI技術，已有創作者因此被裁員，收入大減，更引發了業界對未來人才「後繼無人」的深切隱憂。

日本自由職業聯盟去年針對逾2.5萬名文化藝術工作者進行調查，結果發現，有近九成受訪者認為AI構成威脅。儘管AI在日本創意產業的應用僅約一年半，但已有12%的受訪者明確表示自己的收入因此減少。

有報道更揭示，大型出版社及動漫公司正因引進AI而邊緣化人類創作者。一名被裁員的動漫繪圖師坦言，事件令他患上嚴重抑鬱症，並感覺「作為創作人的意義被否定」。

在音樂界，AI的衝擊尤為直接。有配樂公司在引進AI自動配樂後，已裁減十多名作曲家。一名有30年經驗的作曲家表示收入已銳減約40%。

調查同時反映創作者對AI的普遍抗拒，有高達62.9%的人表示「不打算使用AI」。有音樂老師憂慮，在AI可輕易創作音樂的時代，學習創作的學生正在減少，最終可能導致音樂的價值被貶損，行業出現「後繼無人」的危機。