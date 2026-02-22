Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

駐韓美軍黃海與解放軍戰機對峙 韓方提抗議

即時國際
更新時間：15:05 2026-02-22 HKT
發佈時間：15:05 2026-02-22 HKT

東亞地區軍事局勢再度升溫。美國空軍早前在黃海上空一次空中演習，期間與解放軍戰鬥機發生短暫對峙。事件隨即引發南韓方面強烈不滿，南韓國防部長及合同參謀本部議長已先後向駐韓美軍司令致電，就美方此舉提出抗議。

韓國防部長提抗議

韓聯社報道，南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）在本月18日接獲美中戰機對峙的報告後，隨即與韓美聯合司令部司令兼駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）通話，直接表達不滿。消息人士補充指，南韓軍方的最高層、合同參謀本部議長陳永承（Jin young-sung）其後亦致電布朗森，就事件提出抗議。

空中對峙事件發生在上周三（18日）。當時，美國空軍出動約10架隸屬駐韓美軍的F-16戰鬥機，在黃海上空進行訓練。這批美軍戰機進入南韓與中國各自劃設的「防空識別區」（ADIZ）之間的敏感空域。

美軍機進入中韓「防空識別區」

中國軍方隨即派遣戰機升空應對，飛抵現場，與美軍F-16戰機形成短暫的空中對峙局面。事件幸未有演變成更嚴重的衝突。

韓聯社在20日的報道中引述消息指，駐韓美軍方面雖然有向南韓軍方通報將進行訓練，但並未說明具體的演習細節、計劃與目的。報道指出，在駐韓美軍的單獨訓練中，美方有時確實不會與韓方共享所有資訊。

然而，有分析認為，駐韓美軍此次大規模地、單獨在靠近中國防空識別區的敏感空域進行演習，實屬罕見，其行動可能帶有強烈的「牽制中國」的戰略意圖。

