美國東岸面臨超級風暴襲擊 紐約市長呼嘯民眾留家

冬季風暴正席捲美國東北部地區，暴風雪預警之下約有3000萬人受影響。美國國家氣象局預測，部分地區積雪厚度可達數英尺。惡劣天氣已導致超過1000個航班被迫取消，紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）警告市民，這次暴風雪可能比1月底的更為危險，呼籲全體市民留在家中。

彭博社報道，這場冬季風暴預計將從美東時間週日（22日）開始，帶來厚重而潮濕的大雪，預料將導致各類交通陷入癱瘓，並可能引發大範圍停電。

美國國家氣象局在週六（21日）更新天氣預報，指東部沿岸地區的積雪厚度最高可達50.8厘米（約20吋）。



馬姆達尼在週六的記者會上發出嚴厲警告，稱這場暴風雪的危險性，可能超過1月底席捲紐約的那一場。他因此強烈呼籲所有紐約市民留在室內，切勿外出。



暴風雪亦對陸空交通造成嚴重影響。其中航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，週日及週一（23日）已有超過1097個航班被取消，其中大部分集中在紐約、波士頓、紐瓦克（Newark）及亞特蘭大（Atlanta）等主要機場。

加州北部雪崩至9死

美國東岸亦受冷空氣影響，加州出現下雪。一批滑雪客日前在美國知名野雪聖地城堡峰遇到雪崩。當地警長辦公室表示，救難人員今天從內華達山脈（Sierra Nevada）尋獲第9名、同時也是最後一名失蹤者的遺體。



法新社報道，慘劇發生於塔霍湖（Lake Tahoe）附近的知名野雪聖地城堡峰（Castle Peak）。11名滑雪客和4名嚮導上周二（17日）遇上雪崩，其中6人獲救、8名滑雪客身亡，還有1人下落不明。這也是美國近代史相當嚴重的一場致命雪崩。



而當地警方昨日（21日）通報最新救援進展，聲明中表示，「搜救人員已經安然尋獲2月17日在城堡峰雪崩罹難的9人」。6名倖存者包含5名客人與1名嚮導。