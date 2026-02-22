泰清邁兩動物園爆犬瘟熱 12日死72隻老虎
發佈時間：11:09 2026-02-22 HKT
泰國清邁爆發犬瘟熱病毒疫症，當地兩間虎園在12日內已有72隻老虎死亡，當局正加緊調查及管控疫情。
近親繁殖免疫力較差
據清邁媒體報道，當地湄林縣的虎王國園區及湄登縣另二間虎園，自2月8日至2月19日期間，共有72隻老虎死亡，其中湄登園區佔51隻。湄林園區已宣佈暫時關閉14天。其餘存活老虎已被轉移至湄登縣一處護理中心隔離觀察與治療。
截至目前，清邁兩處園區孟加拉虎存欄情況分別為清邁湄林園區44隻、湄登園區130隻。
泰國畜牧發展廳指，在死亡的老虎樣本中檢測出犬瘟熱病毒（CDV）及支原體，未檢出甲型流感病毒基因。
當局指，犬瘟熱可影響動物的呼吸系統與消化系統，部分病例可能進一步侵襲神經系統，但該病毒不屬於人畜共通傳染病，公眾無需擔心傳染給人類。
畜牧發展廳廳長頌川表示，已下令實施嚴格防疫措施，包括對園區進行全面清潔與消毒，將病虎與其他老虎隔離，並準備為存活老虎接種疫苗，以降低進一步擴散風險。
調查人員同時指出，圈養環境可能存在近親繁殖問題，導致免疫力下降、易受感染。此外，老虎的天性使早期症狀不易察覺，往往在病情嚴重時才顯現明顯徵兆。
