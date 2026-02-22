烏克蘭稱襲擊俄彈道導彈工廠 俄稱夜間擊落77架烏無人機

烏克蘭表示，烏軍周六對俄羅斯偏遠地區的烏德穆爾特共和國一處生產彈道導彈的工廠發動導彈襲擊，並造成損毀。俄方則表示，夜間攔截多架烏克蘭無人機。

烏方指，襲擊目標位於莫斯科以東的沃特金斯克（Votkinsk），距離烏克蘭約1400公里（800英里）。該廠生產包括短程伊斯坎德爾（Iskander）彈道導彈及洲際托波爾-M（Topol-M）導彈等俄羅斯武器。烏克蘭總參謀部在Telegram頻道聲明中表示，烏軍使用國產地面發射的「火烈鳥」（Flamingo）巡航導彈進行攻擊。襲擊導致現場起火，烏軍稱已造成損毀。

俄羅斯烏德穆爾特共和國州長布雷哈洛夫（Alexander Brechalov）較早前表示，當地一處設施於夜間遭無人機襲擊。他在Telegram影片中稱：「造成損毀及傷亡。」但未提供更多細節。俄羅斯民航局表示，烏德穆爾特首府伊熱夫斯克（Izhevsk）機場及鄰近地區機場暫停運作。沃特金斯克居民報告指，聽到至少三聲爆炸及無人機的聲音。

俄羅斯國防部稱，俄羅斯防空部隊在夜間空襲中攔截並摧毀了77架烏克蘭固定翼無人機。聲明指出，被擊落無人機數量最多的一次是在克拉斯諾達爾邊疆區，共擊落24架次。另有13架無人機在克里米亞被攔截。

防空部隊也在庫爾斯克州和羅斯托夫州各擊落9架無人機、在別爾哥羅德州擊落8架無人機、薩馬拉州上空被攔截5架無人機，在亞速海域摧毀4架無人機。俄軍報告稱，在薩拉托夫州擊落3架無人機，在伏爾加格勒州和沃羅涅日州各擊落1架無人機。俄方未有提供損失或人員傷亡數字。