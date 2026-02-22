巴基斯坦反恐行動兩軍人殉職 五塔利班武裝分子被擊斃

巴基斯坦軍方周六（21日）在開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）班努區（Bannu）進行情報主導行動時，成功挫敗一宗自殺式汽車炸彈襲擊，惟行動中兩名軍人殉職，包括一名中校；五名隸屬被禁組織「巴基斯坦塔利班運動」的武裝分子被擊斃。

據軍方媒體機構三軍公共關係部（ISPR）稱，行動針對情報顯示武裝分子在當地的活動，包括一名攜帶爆炸物的自殺式汽車炸彈手。安全部隊及時攔截該輛炸彈車，阻止其在班努市中心引爆，從而避免針對平民或執法人員的「重大災難」。

行動中，部隊發現武裝分子並展開激烈交火，五名武裝分子被擊斃。武裝分子隨後將炸彈車撞向車隊領頭車輛，引發爆炸，導致一名43歲中校及28歲士兵殉職。

軍方強調，安全部隊迅速反應及攔截，大大限制平民傷亡，避免了更大規模的城市襲擊。

巴基斯坦塔利班尚未立即宣布對這起事件負責，但當局透過行動情報證實了該組織的參與。