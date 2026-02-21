大谷翔平晉升童書作家 為愛犬Dekopin推出繪本

美職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平親自創作、描寫與愛犬Dekopin生活的繪本《Dekopin特別的一天》（Dekopin's Special Day），周五（20日）正式出版，售價為1980日圓（99港元）。這是大谷親自參與創作的首個繪本，表示很高興能通過故事表達Dekopin之所以很特別的理由，希望這本繪本能為孩子們帶來喜悅。

盼為孩子們帶來喜悅

《Decopin特別的一天》是大谷與美國作家布蘭克（Michael Blank）共同創作，插畫則由Fanny Lim擔綱。出版社Poplar同時公開了故事大綱：背景設定在開幕戰的開球儀式，描述Decopin為了將大谷遺忘在家中的心愛「幸運球」送到球場，展開一場充滿奮鬥與冒險的故事歷程。

這本書的目標讀者為3至7歲的孩童與其家庭。出版社首度公開部分內頁，並公開書摘寫道：「這是一本充滿Decopin各種可愛表情的療癒繪本。」

收益捐助動物保護組織

出版社Poplar將把該繪本的部分收益捐贈給動物保護組織。大谷也表示將把繪本的全部收益捐給慈善組織，並寫道：「希望這個繪本能給孩子們帶來快樂。此外，希望通過支持動物保護組織，讓更多的狗狗找到愛它們的家庭。」

大谷表示：「Dekopin在我身邊陪伴我度過了許多珍貴的重要時刻。能透過這次的故事，傳達Dekopin為何如此特別，讓我感到非常開心。」

IG分享與愛犬互動

大谷之前在Instagram貼出照片，只見愛犬開心地坐在草地上，身旁則放著1本繪本，封面是大谷和愛犬互動的插畫。

這本繪本推出的消息一曝光，就連職棒大聯盟（MLB）都在官方X平台分享資訊，並表示「大谷出版1本關於Dekopin拯救開幕日的書」，甚至將這則文章置頂，可見MLB官方非常重視大谷和Dekopin的商業價值。