最高法院大法官裁定關稅無效 特朗普怒斥蠢人、走狗 指受外國利益左右

美國總統特朗普針對裁定全球性關稅無效的最高法院大法官發動非同尋常的人身攻擊，包括他自己任命的2名大法官，特朗普聲稱他們「受到外國利益左右」。

特朗普在白宮記者會上告訴記者：「我為最高法院某些成員感到羞愧，絕對羞愧，他們沒有勇氣為我們國家做對的事。他們非常不愛國，對我們的憲法不忠誠。」他更一度稱他們是「蠢人和走狗」。

特朗普召開記者會，顯得怒氣沖沖。法新社

美國最高法院裁定特朗普的全球性關稅無效。路透社

最高法院有九位大法官。路透社

斥不愛國 對憲法不忠誠

自共和黨籍總統特朗普去年1月上任以來，最高法院大多數裁定結果對他有利；而今保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）、巴雷特（Amy Coney Barrett）和戈薩奇（Neil Gorsuch）加入3名自由派大法官行列形成6比3多數，裁定特朗普大規模全球性關稅措施違法。

這是特朗普在保守派大法官佔多數的最高法院首度遭遇重大挫敗。

特朗普被問到是否後悔提名巴雷特和戈薩奇出任大法官時說：「我不想說是否後悔，我認為他們的決定很糟糕。要聽實話的話，我認為這讓他們兩個的家人蒙羞。」

力讚支持徵關稅權力大法官

特朗普大力稱讚3位支持他課徵關稅權力的保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。卡瓦諾是特朗普任命。

特朗普感謝這3人「展現力量與智慧，以及對我國的熱愛」。

他特別點名卡瓦諾，稱他是「天才」，並說「非常以他為榮」。卡瓦諾針對這項關稅裁定撰寫一份63頁的不同意見書。

指最高法院受外國勢力影響

特朗普還聲稱這項裁定背後有外國勢力影響。他說：「我的看法是院方受到外國利益左右。我認為外國利益的代表人物擁有不正當的影響力。」

他說：「他們對最高法院有很大的影響力，至於是源於恐懼、尊重還是友誼，我不知道。」

記者提問是否有外國勢力影響最高法院的證據，特朗普回答說：「你們很快就會知道。」

學者認為誤解權力分立

伊利諾大學芝加哥分校憲法學教授施溫（Steven Schwinn）認為，特朗普對個別大法官的「無端人身攻擊」，顯示他「根本誤解權力分立」。

施溫說：「他似乎認為，只要對法律的解讀與他本人不同，即使這種歧見是出於誠信與正當理由，本質上就是不合法。與此同時，他本人對法律缺乏任何嚴肅的詮釋，只是認為法律應該是他想要的樣子，這不是民主的運作方式。」