Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊韓注意 | 南韓全面禁止在機艙內使用充電寶 防引發火災及爆炸風險

即時國際
更新時間：09:03 2026-02-21 HKT
發佈時間：09:03 2026-02-21 HKT

南韓韓聯社報道，由於近期本土及國外不斷發生充電寶（外置充電器）起火事故，南韓航空公司進一步收緊充電寶相關規定，所有航空公司將全面禁止在機艙內使用充電寶，以防引發火災及爆炸的風險。

去年10月，中國國際航空一架從杭州飛往仁川的客機，因充電寶起火緊急迫降上海浦東機場；今年1月8日，韓亞航空一架從仁川飛往香港的客機機上，發生充電寶起火事故。去年1月28日晚上，釜山金海機場一架原定飛往香港的釜山航空客機，尾部起火，事故涉及放在行李架上的充電寶。

相關新聞：
遊韓注意︱韓國往港客機上周起火 釜山航空2.7起禁「尿袋」放頭頂行李架

包括大航航空在內的11家航空公司全部禁止在機上使用充電寶。路透社
包括大航航空在內的11家航空公司全部禁止在機上使用充電寶。路透社
南韓所有航空公司將全面禁止在機艙內使用充電寶。維基網站
南韓所有航空公司將全面禁止在機艙內使用充電寶。維基網站
去年1月28日晚上，釜山金海機場一架原定飛往香港的釜山航空客機尾部起火。美聯社
去年1月28日晚上，釜山金海機場一架原定飛往香港的釜山航空客機尾部起火。美聯社

11間航空公司全部禁用

廉航德威航空早前公布，將於本月23日起禁止在機上為充電寶充電，以及使用充電寶為手機等電子設備充電。乘客仍可攜帶充電寶登機，但須在充電寶界面處貼上絕緣膠帶，或分別裝入塑膠袋或單獨收納袋，以防止短路，並將其放置在前排座椅口袋等可見位置。

至此，南韓11間客運航空公司都將全部禁止在機上使用充電寶。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
18小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
40分鐘前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
11小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
15小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
22小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
4小時前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
影視圈
19小時前
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
影視圈
11小時前
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
18小時前