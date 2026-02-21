遊韓注意 | 南韓全面禁止在機艙內使用充電寶 防引發火災及爆炸風險

南韓韓聯社報道，由於近期本土及國外不斷發生充電寶（外置充電器）起火事故，南韓航空公司進一步收緊充電寶相關規定，所有航空公司將全面禁止在機艙內使用充電寶，以防引發火災及爆炸的風險。

去年10月，中國國際航空一架從杭州飛往仁川的客機，因充電寶起火緊急迫降上海浦東機場；今年1月8日，韓亞航空一架從仁川飛往香港的客機機上，發生充電寶起火事故。去年1月28日晚上，釜山金海機場一架原定飛往香港的釜山航空客機，尾部起火，事故涉及放在行李架上的充電寶。

相關新聞：

遊韓注意︱韓國往港客機上周起火 釜山航空2.7起禁「尿袋」放頭頂行李架

包括大航航空在內的11家航空公司全部禁止在機上使用充電寶。路透社

南韓所有航空公司將全面禁止在機艙內使用充電寶。維基網站

去年1月28日晚上，釜山金海機場一架原定飛往香港的釜山航空客機尾部起火。美聯社

11間航空公司全部禁用

廉航德威航空早前公布，將於本月23日起禁止在機上為充電寶充電，以及使用充電寶為手機等電子設備充電。乘客仍可攜帶充電寶登機，但須在充電寶界面處貼上絕緣膠帶，或分別裝入塑膠袋或單獨收納袋，以防止短路，並將其放置在前排座椅口袋等可見位置。

至此，南韓11間客運航空公司都將全部禁止在機上使用充電寶。