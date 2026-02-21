Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美擬派5000人「技術軍團」赴海外 圖降中國AI市佔率

即時國際
更新時間：08:56 2026-02-21 HKT
發佈時間：08:56 2026-02-21 HKT

美國計劃重塑「和平隊」，擬派遣5000名美國科學和數學專業畢業生赴海外，以提高外國對美國AI技術的依賴，並壓縮中國技術產品市場空間。白宮昨日發文證實，將組建「技術軍團」。

白宮昨日發出新聞稿指，美國白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯在印度AI峰會上宣布，為進一步推動AI在發展中國家的應用，特朗普政府正通過啟動「技術軍團」（Tech Corps）項目，將美國歷史悠久的「和平隊」帶入21世紀。

彭博社此前引述一名美國官員透露，美國未來5年將向「和平隊」夥伴國家派出多達5000名志願者和顧問，試圖引導這些國家採用美國AI軟硬件。今年科技志願者的招募與培訓將啟動，首批目標為500人，美國國務院、商務服務局等機構將協調分派志願者。

美國的「和平隊」成立於1961年冷戰時期，由時任總統甘迺迪創立，長期被視為美國善意外交的重要工具。數據顯示，去年有超3000名志願者在60多國服務，涵蓋農業、醫療與環保等領域，今次新增科技板塊，將顯著擴大機構職能範圍。

 
 

