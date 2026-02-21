Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊韓注意 | 連爆口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟 南韓畜牧業響警報

即時國際
更新時間：08:35 2026-02-21 HKT
發佈時間：08:35 2026-02-21 HKT

南韓畜牧業面臨前所未有防疫危機，口蹄疫、高病原性禽流感與非洲豬瘟接連爆發，並持續以驚人速度擴散。尤其是非洲豬瘟疫情，今年迄今已錄得18宗病例，並首度在豬場飼料發現非洲豬瘟病毒基因。

韓聯社報道，南韓非洲豬瘟病例從2022年以來分別為7宗、10宗、11宗、6宗，不過今年不到2個月就已累積18宗病例，尤其過去未曾出現過案例的京畿安城、全南靈光等11個地區也發生疫情。

南韓當局正實施撲殺與消毒、對相關農場採取移動管制。美聯社
南韓當局宣布加強檢疫管理，正對涉事養豬場採取移動管制，並展開撲殺和消毒措施。美聯社
除了有許多區域是首度發現病例外，今年驗出的病毒與過去源自本土野生山豬的既有病毒基因不同。

飼料首驗出非洲豬瘟病毒基因

中央事故應對本部表示，目前正實施撲殺與消毒、對相關農場採取移動管制，並進行監測與精密檢查等防疫措施；同時加強全國養豬場、屠宰場出貨豬隻與環境的檢驗，以及取締非法畜產品流通與交易等防疫管理。

農林畜產檢疫本部在檢驗調查中確認，非洲豬瘟有可能是透過遭污染的飼料而爆發，推測受污染的豬隻血液流入飼料供應鏈，因此政府建議全國養豬場停止使用檢出非洲豬瘟基因的飼料。

多地農場緊急撲殺禽隻

除非洲豬瘟外，南韓全境共發生46宗高病原性禽流感，另有2宗口蹄疫病例。疫情遍及京畿道、江原道、全羅南道、慶尚北道以及忠清南道等主要畜牧區。

以禽流感為例，慶尚北道奉化郡、星州郡本月有多處蛋雞和食用鴨肉農場檢出病毒，緊急撲殺農場內禽隻，並針對相關車輛與設施進行全面消毒及精密檢測。忠清南道去年12月以來也陸續出現4宗禽流感案例，本月初再度在禮山郡與臨近農場擴散，當地防疫單位嚴陣以待。

