Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案｜傳英政府推動褫奪安德魯王位繼承權 BBC揭墮落之路

即時國際
更新時間：07:13 2026-02-21 HKT
發佈時間：07:13 2026-02-21 HKT

愛潑斯坦醜聞陰霾未散，英國王室再掀震盪。英媒周五（20日）報道，英國政府正研究透過國會立法，褫奪英王查理斯三世胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的王位繼承權。安德魯目前仍位列王位繼承序列第八位，僅次於多名王室直系成員。

安德魯涉洩密被捕仍列第八順位　國會可立法更改

安德魯日前因涉嫌在出任英國國際貿易與投資特別代表期間，向已故淫媒愛潑斯坦洩露機密文件，涉「公職人員行為不當」被警方拘捕，扣留問話約半日後獲釋，但仍在調查之列。

根據英國下議院圖書館資料，王位繼承順位可透過國會法案修改，並非不可動搖。歷史上亦有先例，1701年《王位繼承法》及其後修訂，曾令王室成員因婚姻或宗教因素被排除或恢復繼承資格。若政府正式推動立法，理論上可將安德魯移出繼承序列。

目前安德魯之後的繼承順位為其兩名女兒——比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie）。英王室未就褫奪繼承權傳聞置評。

英國廣播公司（BBC）中文版梳理事件發展，指出安德魯的聲譽自2019年起急轉直下。當年他接受BBC《新聞之夜》專訪，否認與指控他性侵的朱弗雷（Virginia Giuffre）有性關係，並以「當晚帶女兒去食薄餅」作為不在場證明，更聲稱自己因福克蘭戰爭創傷「幾乎不會流汗」，試圖反駁朱弗雷指其「汗流浹背」的描述。惟訪問引發輿論譁然，其後被迫辭去所有王室公職。

朱弗雷遺作詳細提及三次性侵過程

報道指，朱弗雷在遺作中《無人擁有的女孩》中透露，她曾恐懼自己會死在愛潑斯坦及其圈子的手中，成為「性奴」。書中大量內容讀來令人心碎，她詳述了愛潑斯坦施加的虐待性性侵，那些折磨「令我痛苦至極，只能祈求昏厥以逃避」。

根據《無人擁有的女孩》記載，2001年3月，愛潑斯坦的女友麥斯威爾喚醒她，聲稱這是「特別的日子」，朱弗雷會變成「像灰姑娘一樣」，即將遇見「英俊的王子」。

朱弗雷回憶稱，當他們見面時，麥克斯韋要求當時41歲的安德魯猜測她的年齡。書中記載：「他猜對了——17歲。」安德魯還補上一句：「我的女兒們（比阿特麗斯公主和尤金妮公主）都比你小一點。」

當晚，她與愛潑斯坦、麥斯威爾及安德魯一同前往倫敦的Tramp夜店，朱弗雷回憶，安德魯當時「汗流浹背」。

隨後四人駕著車，前往麥斯威爾的寓所。途中，麥斯威爾要求朱弗雷「要像對傑佛瑞（愛潑斯坦）那樣的」，對待安德魯。

朱弗雷形容安德魯對她態度友善，卻是帶著一副理所當然的態度，「彷彿與我發生性關係是他一出生就被賦予的權利」。

「翌日清晨，麥斯威爾顯然已與她的王室密友（安德魯）談過，因為她對我說：『你表現得很好。王子玩得很開心。』」

朱弗雷寫道，當時她感覺不太好，不久後，愛潑斯坦便會給我15,000美元，作為為安德魯「提供服務」的酬勞。

她表示，大約一個月後，她在愛潑斯坦位於紐約的聯排別墅裡，第二次與安德魯發生性行為。而第三次，則在愛潑斯坦的私人島嶼上，她成了「一場性派對」的其中一名參與者。她寫道：「愛潑斯坦、安迪以及另外大約八名年輕女孩和我一起發生性行為。」

「其他女孩看起來都未滿18歲，且幾乎不會說英語。愛潑斯坦笑著說她們無法真正溝通，還說這些女孩最容易相處。」她說。

2022年，朱弗雷與安德魯達成庭外和解協議，安德魯否認性侵指控，但支付巨額和解金。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
18小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
38分鐘前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
11小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
15小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
22小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
4小時前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
影視圈
19小時前
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
影視圈
11小時前
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
18小時前