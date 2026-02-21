愛潑斯坦案｜傳英政府推動褫奪安德魯王位繼承權 BBC揭墮落之路

愛潑斯坦醜聞陰霾未散，英國王室再掀震盪。英媒周五（20日）報道，英國政府正研究透過國會立法，褫奪英王查理斯三世胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的王位繼承權。安德魯目前仍位列王位繼承序列第八位，僅次於多名王室直系成員。

安德魯涉洩密被捕仍列第八順位 國會可立法更改

安德魯日前因涉嫌在出任英國國際貿易與投資特別代表期間，向已故淫媒愛潑斯坦洩露機密文件，涉「公職人員行為不當」被警方拘捕，扣留問話約半日後獲釋，但仍在調查之列。

根據英國下議院圖書館資料，王位繼承順位可透過國會法案修改，並非不可動搖。歷史上亦有先例，1701年《王位繼承法》及其後修訂，曾令王室成員因婚姻或宗教因素被排除或恢復繼承資格。若政府正式推動立法，理論上可將安德魯移出繼承序列。

目前安德魯之後的繼承順位為其兩名女兒——比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie）。英王室未就褫奪繼承權傳聞置評。

英國廣播公司（BBC）中文版梳理事件發展，指出安德魯的聲譽自2019年起急轉直下。當年他接受BBC《新聞之夜》專訪，否認與指控他性侵的朱弗雷（Virginia Giuffre）有性關係，並以「當晚帶女兒去食薄餅」作為不在場證明，更聲稱自己因福克蘭戰爭創傷「幾乎不會流汗」，試圖反駁朱弗雷指其「汗流浹背」的描述。惟訪問引發輿論譁然，其後被迫辭去所有王室公職。

朱弗雷遺作詳細提及三次性侵過程

報道指，朱弗雷在遺作中《無人擁有的女孩》中透露，她曾恐懼自己會死在愛潑斯坦及其圈子的手中，成為「性奴」。書中大量內容讀來令人心碎，她詳述了愛潑斯坦施加的虐待性性侵，那些折磨「令我痛苦至極，只能祈求昏厥以逃避」。

根據《無人擁有的女孩》記載，2001年3月，愛潑斯坦的女友麥斯威爾喚醒她，聲稱這是「特別的日子」，朱弗雷會變成「像灰姑娘一樣」，即將遇見「英俊的王子」。

朱弗雷回憶稱，當他們見面時，麥克斯韋要求當時41歲的安德魯猜測她的年齡。書中記載：「他猜對了——17歲。」安德魯還補上一句：「我的女兒們（比阿特麗斯公主和尤金妮公主）都比你小一點。」

當晚，她與愛潑斯坦、麥斯威爾及安德魯一同前往倫敦的Tramp夜店，朱弗雷回憶，安德魯當時「汗流浹背」。

隨後四人駕著車，前往麥斯威爾的寓所。途中，麥斯威爾要求朱弗雷「要像對傑佛瑞（愛潑斯坦）那樣的」，對待安德魯。

朱弗雷形容安德魯對她態度友善，卻是帶著一副理所當然的態度，「彷彿與我發生性關係是他一出生就被賦予的權利」。

「翌日清晨，麥斯威爾顯然已與她的王室密友（安德魯）談過，因為她對我說：『你表現得很好。王子玩得很開心。』」

朱弗雷寫道，當時她感覺不太好，不久後，愛潑斯坦便會給我15,000美元，作為為安德魯「提供服務」的酬勞。

她表示，大約一個月後，她在愛潑斯坦位於紐約的聯排別墅裡，第二次與安德魯發生性行為。而第三次，則在愛潑斯坦的私人島嶼上，她成了「一場性派對」的其中一名參與者。她寫道：「愛潑斯坦、安迪以及另外大約八名年輕女孩和我一起發生性行為。」

「其他女孩看起來都未滿18歲，且幾乎不會說英語。愛潑斯坦笑著說她們無法真正溝通，還說這些女孩最容易相處。」她說。

2022年，朱弗雷與安德魯達成庭外和解協議，安德魯否認性侵指控，但支付巨額和解金。