美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元

美國最高法院週五以6比3裁定，推翻了特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）而實施的全面關稅政策，指有關關稅政策缺乏明確法律授權，已超越其法定權限。

這項裁決駁回了特朗普最具爭議的權力主張之一，將對全球經濟產生了重大影響。

自12月14日以來，特朗普政府一直沒有公佈關稅徵收數據，但有學者推算，特朗普徵收的關稅總額超過1,750億美元。

關稅是特朗普在第二個總統任期開始後發起的全球貿易戰的核心，這場貿易戰令美國與貿易夥伴漸行漸遠，並導致全球金融市場波動，造成了全球經濟的不確定性。

自12月14日以來，特朗普政府一直沒有公佈關稅徵收數據。但賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家週五估計，根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），特朗普徵收的關稅總額超過1,750億美元。如果最高法院裁定IEEPA項下的關稅無效，這筆款項可能需要退還。

美國憲法賦予國會而非總統徵收稅金和關稅的權力。但特朗普引用IEEPA這項法定權力，在未經國會批准的情況下，對幾乎所有美國貿易夥伴徵收關稅。特朗普也根據其他法律徵收了一些額外的關稅，這些關稅與本案無關。根據10月至12月中旬的政府數據，這些關稅約佔特朗普徵收關稅收入的三分之一。

《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）允許總統在國家緊急狀態下監管商業。特朗普成為第一位利用IEEPA徵收關稅的總統，這是他自重返總統職位以來，在許多領域積極拓展行政權力邊界的舉措之一，例如打擊移民、解僱聯邦機構官員、國內軍事部署和海外軍事行動。

《華盛頓郵報》報道，在美國歷史上，《國際緊急經濟權力法》一直被用來對敵對國家實施制裁或凍結其資產，而不是徵收關稅。該法律並未明確提及「關稅」一詞。特朗普的司法部曾辯稱，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）授權總統在緊急情況下「監管」進口，從而允許徵收關稅。

根據美國財政部的數據，截至2025財年9月30日，美國淨關稅收入（包​​括基於IEEPA的關稅）總額達到創紀錄的1,950億美元。