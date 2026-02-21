俄羅斯貝加爾湖｜麵包車沉冰湖中國遊客7死 現場畫面曝光：水深達18米

俄羅斯貝加爾湖奧利洪島當地時間20日，一輛載有8名中國遊客的汽車，因冰湖破裂墜入水中，造成7死1獲救。現場畫面顯示，事發區域水深約18米，冰面裂縫寬約3米。

據俄羅斯緊急情況部20日消息，貝加爾湖冰層坍塌事故中，已發現7名遇難者遺體，計畫展開潛水員打撈作業。公開資訊顯示，涉事車輛定位於霍博伊角附近區域。

罹難的中國遊客所搭乘的同款「小鋼炮」汽車。

據揚子晚報消息，涉事司機為44歲當地男子，曾擔任兒童足球教練，據稱他直接私下接單組織此次冰上遊覽，非正規旅行社。

目前已確認4名遊客身份（含1名生還者），為來自中國的一家人，包括夫妻二人和一個14歲的孩子，另有一名女性親屬。其餘4名中國遊客身份仍在核實中。

據極目新聞報道，2月20日，一位在場的中國遊客表示，墜河的是當地特色「小鋼炮」汽車，除一名年輕人及時開門逃生，其他人也隨車沉入湖中，過程僅約兩至三分鐘。

該遊客指，現場是一處藍冰觀賞點，附近有好幾條冰裂縫，意外發生後，其他遊客車輛上的男性，紛紛上前試圖救人，但因車沉速度太快失敗。

當地媒體指，事故原因疑司機未及時發現湖上冰裂縫造成。確實原因仍待官方調查。

事發後貝加爾湖全面禁止汽車通行。調查機關已對此事立案，警方及其他緊急救援人員已趕赴現場。此外，中國駐伊爾庫茨克總領事館已獲悉情況。