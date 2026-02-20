時尚巨頭ASOS創辦人泰國墜樓亡 生前陷2官司

英國知名時尚電商ASOS共同創辦人格里菲斯（Quentin Griffiths）驚傳在泰國芭堤雅墜樓身亡，終年58歲。這名億萬富豪從17樓公寓陽台墜落，警方在現場未發現打鬥痕迹，但在完成進一步鑑識檢驗前，尚無法排除他殺可能性。



據報當地警方趕抵現場時，格里菲斯的遺體躺在陽台下方地面，而公寓門從內部上鎖，室內沒有遭破壞的迹象，初步驗屍也未發現明顯外力介入證據，但確切死因仍需等待完整驗屍報告，可能耗時數月才能釐清真相。

凱特身穿ASOS名牌圓點連身裙。AP

前妻控偽造文件盜賣資產

格里菲斯身陷2宗法律訴訟，並與泰籍前妻陷入金錢糾紛。前妻指控他在未經同意下偽造文件，私自出售雙方共同經營公司的土地和股份，涉及金額高達50萬英鎊（約527萬港元）。格里菲斯去年曾因此被捕，但他堅決否認指控，經調查後獲釋，案件持續偵查中。家屬認為有謎團未解，情況可疑，但目前仍不清楚具體狀況。

格里菲斯曾在廣告業擔任高階主管，2000年與合夥人共同創立ASOS，擔任行銷總監4年後離開。ASOS後來發展成市值30億英鎊（316億港元）的全球時尚巨頭，英國凱特王妃與美國前第一夫人米歇爾都曾穿着其自有品牌服飾。

格里菲斯2010年透過出售持股賺進1500萬英鎊（約1.58億港元），2013年又有一筆股票獲利入袋。他約在2007年移居泰國，與首任妻子離婚後再娶泰國女子，育有一雙兒女，但數年前已分居。

英國外交部發言人對此表示，「我們正為一名在泰國去世的英國公民家屬提供支持，並與泰國當局保持聯繫」。