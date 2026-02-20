Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印裔英籍醫生發文批評印度人民黨 遭立案調查受困印度逾月

更新時間：18:00 2026-02-20 HKT
一名任職英國國民保健服務（NHS）顧問的印裔醫生，被指在Facebook發布有關印度人民黨（BJP）領導人的「不當內容」，於印度遭立案調查及禁止離境，受困一個月無法返回英國。

涉事醫生帕蒂爾（Sangram Patil）在Facebook和YouTube上擁有大量粉絲。他在1月10日與妻子抵達孟買，遭攔截並問話超過10個小時；1月16日又再被問話8個小時。他批評，因為在社交媒體上所說的一句話而被訊問超過20小時，感覺像是「針對性的騷擾」。

帕蒂爾關心時政，帖文不時提及BJP及莫迪。 facebook
當局以正在調查為由，阻止他按計劃於1月19日離境返回英國，目前未知他何時才能離境。他向法院提出訴訟，要求撤銷案件登記並解除旅行限制。此案定於2月27日開庭審理。

據英國廣播公司（BBC）報道，警方是根據印度人民黨馬哈拉施特拉邦社交媒體事務負責人巴姆雷（Nikhil Bhamre）的投訴展開調查，巴姆雷聲稱「該帖子可能在支持和反對印度人民黨意識形態的各個群體之間製造敵意」。

警方根據印度刑法對帕蒂爾立案，罪名是「發表包含虛假信息的言論，可能導致社群間的敵意和仇恨」。

帕蒂爾關心時政，帖文不時提及BJP及莫迪。 facebook
帕蒂爾強調，帖文並沒有提及印度總理莫迪（Narendra Modi）的名字，也沒有以任何直接或間接的方式令人想到莫迪。他表示，已對警方的所有問題提供書面答覆」，質疑警方想將調查範圍擴大到該貼文之外，要求他交出不相關的資料和設備，疑似是想「陷害」他。

英國外交、國協及發展事務部的一位發言人沒有透露具體細節，但上周表示，他們「正在為一名在印度的英國男子提供支持，並與當地政府保持聯繫」。

