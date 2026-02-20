南韓戒嚴風波｜尹錫悅內亂罪成囚終身 為給民眾帶來「苦難」道歉
更新時間：16:32 2026-02-20 HKT
發佈時間：16:32 2026-02-20 HKT
發佈時間：16:32 2026-02-20 HKT
南韓前總統尹錫悅因發動戒嚴，19日被判叛亂罪成終身監禁，他今（20）就戒嚴事件給民眾帶來的「苦難」道歉。
法新社報道，南韓首爾中央地方法院裁定，尹錫悅於2024年12月3日發布戒嚴後，派遣軍隊前往國會大廈，法院認定此舉是意圖令國會癱瘓一段時間，因此裁定叛亂罪名成立。
相關新聞：南韓戒嚴風波｜尹錫悅被判無期徒刑 專家料最終獲特赦如全斗煥盧泰愚
法院強調，尹錫悅宣布戒嚴令造成巨大社會代價，且很難找到任何跡象表明被告對此表達過悔意。
尹錫悅20日透過律師發表聲明對人民道歉，但仍堅稱戒嚴是為了「救國」。他表示：「雖然我決心拯救國家，但由於自身過失，給民眾帶來了不滿和苦難，對此我深表歉意。」
尹錫悅又表示，法院的判決難以接受，但他未透露會否上訴。
目前65歲的尹錫悅被判無期徒刑，未知何時符合假釋條件。大多數被判終身監禁的南韓囚犯，通常在服刑20年後可申請假釋。
相關新聞：南韓戒嚴風波｜尹錫悅發動內亂罪成判無期徒刑 金龍顯囚30年
最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
2026-02-19 14:30 HKT
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
2026-02-19 17:27 HKT
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
2026-02-19 15:48 HKT