南韓戒嚴風波｜尹錫悅內亂罪成囚終身 為給民眾帶來「苦難」道歉

即時國際
更新時間：16:32 2026-02-20 HKT
發佈時間：16:32 2026-02-20 HKT

南韓前總統尹錫悅因發動戒嚴，19日被判叛亂罪成終身監禁，他今（20）就戒嚴事件給民眾帶來的「苦難」道歉。

法新社報道，南韓首爾中央地方法院裁定，尹錫悅於2024年12月3日發布戒嚴後，派遣軍隊前往國會大廈，法院認定此舉是意圖令國會癱瘓一段時間，因此裁定叛亂罪名成立。

法院強調，尹錫悅宣布戒嚴令造成巨大社會代價，且很難找到任何跡象表明被告對此表達過悔意。

尹錫悅20日透過律師發表聲明對人民道歉，但仍堅稱戒嚴是為了「救國」。他表示：「雖然我決心拯救國家，但由於自身過失，給民眾帶來了不滿和苦難，對此我深表歉意。」

尹錫悅又表示，法院的判決難以接受，但他未透露會否上訴。

目前65歲的尹錫悅被判無期徒刑，未知何時符合假釋條件。大多數被判終身監禁的南韓囚犯，通常在服刑20年後可申請假釋。

