第九次黨代會揭示未來5年藍圖 金正恩強調國家地位不可逆轉

北韓執政勞動黨第九次代表大會周四（19日）在首都平壤開幕，勞動黨總書記金正恩致開幕辭，未提及韓美，只強調朝鮮的國家地位已不可逆轉地得到鞏固。而觀察人士正透過衛星影像搜尋是否出現大型閱兵的跡象。在閱兵儀式中，平壤曾展示最新、威力最強大的武器，是外界了解其軍力的重要少數窗口之一。

暗示北韓鞏固擁核國地位

金正恩表示，與八大舉行的5年前相比，北韓不可逆轉地鞏固了國家地位，世界政治格局和其給北韓帶來的影響關係發生巨大變化。金正恩此番話被解讀為意在強調北韓已鞏固擁核國的地位。

金正恩未提及韓美、核力量相關內容。美聯社

北韓執政勞動黨第九次代表大會揭幕。美聯社

共有5000名勞動黨成員出席會議。法新社

金正恩未提及韓美、核力量相關內容，而是將較多篇幅用於經濟問題。他指出，經濟建設、人民生活改善、國家社會生活改革等迫在眉睫的歷史性課題擺在眼前。未來5年的新規劃期是關鍵時期，應全面推進新時代地方發展政策、農村革命綱領等已制定並啟動的中長期計劃。

總結近5年取得成果

南韓韓聯社報道，今次九大將總結北韓近5年取得的成果，並公布未來5年的對內對外政策方向。

另外，統一俄羅斯黨和中國共產黨分別於18日和19日就九大開幕向金正恩致賀電。

共有5000名勞動黨成員出席會議，並提交未來5年各領域的新目標與計畫。

自2021年上次大會以來，北韓持續發展核武庫，並多次試射洲際彈道導彈。