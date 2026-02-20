Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

怒批奧巴馬洩密犯大錯後 特朗普下令公開UFO與外星人相關檔案

更新時間：13:05 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:05 2026-02-20 HKT

美國總統特朗普指控前總統奧巴馬上周在播客節目中宣稱「外星人是真實存在」，洩漏了機密資訊，是「犯了大錯」後，他將指示五角大樓和其他相關機構啟動識別和公布與外星人、不明空中現象（UAP）和不明飛行物體（UFO）相關的政府文件的程序。

特朗普在其社交平台Truth Social發文稱：「鑑於公眾對此表現出巨大興趣，我將指示國防部部長和其他相關部門及機構，啟動識別和公布與外星人、不明空中現象和不明飛行物相關的政府文件程序。」

特朗普批評奧巴馬後，下令五角大樓公開UFO與外星人相關檔案。美聯社
奧巴馬指，所謂外星人被關在51區或存在秘密地下設施的說法，除非存在一個龐大陰謀並且連美國總統都被蒙在鼓裡，否則並無此事。路透社
51區的軍事設施。路透社
回應公眾巨大期盼

特朗普沒有明確說明是否會向公眾發布機密文件，但他補充，文件應包括「與高度複雜但極其有趣的事項相關其他資訊」。

值得注意的是，特朗普同日還批評奧巴馬上周在播客（Podcast）節目中發表「外星人真實存在」的言論。特朗普在空軍一號上向記者表示：「他（奧巴馬）洩露了機密訊息，他不應該這麼做。」特朗普並直言奧巴馬犯了大錯。

當被記者問及自己是否也認為外星人存在時，特朗普回答說：「嗯，我不知道他們是否真的存在。」

奧巴馬曾指外星人真實存在

奧巴馬上周在播客節目中告訴主持人科恩（Brian Tyler Cohen），他認為外星人真實存在。在這番言論引發廣泛關注後，奧巴馬在Instagram發文澄清，鑑於宇宙浩瀚，從統計角度來看，地球之外存在生命的可能性很高。

奧巴馬又補充，在自己擔任總統期間，從未看到外星人與人類接觸過的證據。他也指出，所謂外星人被關在51區或存在秘密地下設施的說法，除非存在一個龐大陰謀並且連美國總統都被蒙在鼓裡，否則並無此事。

目前沒有跡象顯示奧巴馬在受訪時引用任何機密資料。

五角大樓在2024年曾發表報告指出，「沒有證據」顯示美國政府曾遭遇外星生命，多數不明飛行物目擊事件其實只是一般物體。2023年，美國眾議院也曾就「不明異常現象」舉行聽證會，但未出現重大爆料或確認外星生命存在。

