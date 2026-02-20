Suica卡 | 企鵝年底退役 新吉祥物選拔啟動

JR東日本宣布，將為交通IC卡Suica尋找全新吉祥物，陪伴旅客多年的企鵝將於今年底正式退役。公司表示，新吉祥物將象徵Suica品牌從交通支付工具轉型為更貼近生活、能與民眾及地方社群互動的生活裝置。與此同時，Suica將大幅度改版擴展新功能，包括提升儲值上限、開放餘額追蹤支付、好友轉帳與代碼支付等。

原型是南極阿德利企鵝

Suica卡的企鵝吉祥物是由插畫家坂崎千春創作，原型是南極的阿德利企鵝，可愛模樣深受日本民眾及各國遊客歡迎，在東京有多間周邊商品專賣店、咖啡廳，新宿車站還有一座金色Suica企鵝雕像。

Suica卡的企鵝吉祥物是由插畫家坂崎千春創作。X＠JREast_News

Suica將選拔全新吉祥物。JR東日本網頁

Suica企鵝畢業消息引來大量使用者及鐵道迷的婉惜。JR東日本X

Suica卡自2001年發行以來，發行量已突破1億張，包括實體卡與行動版。為向企鵝這位吉祥物致敬，公司將於3月推出Penguin Years紀念活動，開設網站回顧歷史，並同步推出周邊商品與相關活動。

新吉祥物明年4月揭曉

JR東日本2月中旬成立選考委員會，先收集集團內部對新吉祥物的期待與品牌想像，再委託年輕創作者提出設計方案。預計今年夏天將公布3組候選角色，並開放使用者投票，最終結果將於明年4月揭曉。

目前公布的5名評審委員，包括擔任委員長的編劇小山薫堂、模特兒市川紗椰等5人，JR東日本表示，後續將再公布委員會完整陣容。